Ложная тревога: неизвестный сообщил о бомбе в посольстве РФ в Молдове (ФОТО)

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Около часа назад поступило сообщение о бомбе в посольстве РФ в Молдове. Сотрудников посольства эвакуировали, а здание оцепили.

Информацию подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, пишет tv8.md. На место прибыли полицейские, спасатели и сапёры.

Как сообщили немногим позже в самом посольстве, никаких взрывчатых веществ на месте обнаружено не было. Обстоятельства инцидента выясняются.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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