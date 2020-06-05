Ложная тревога: неизвестный сообщил о бомбе в посольстве РФ в Молдове (ФОТО)

Ложная тревога: неизвестный сообщил о бомбе в посольстве РФ в Молдове (ФОТО)

Около часа назад поступило сообщение о бомбе в посольстве РФ в Молдове. Сотрудников посольства эвакуировали, а здание оцепили.

Информацию подтвердила пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати, пишет tv8.md. На место прибыли полицейские, спасатели и сапёры.

Как сообщили немногим позже в самом посольстве, никаких взрывчатых веществ на месте обнаружено не было. Обстоятельства инцидента выясняются.

“Аргументы и факты в Молдове” следят за развитием событий.

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