Ловись, рыбка: в приграничной зоне поймали двух браконьеров

Ловись, рыбка: в приграничной зоне поймали двух браконьеров

На берегу озера Белеу пограничники заметили двух рыбачивших мужчин. Браконьеры успели поймать 30 кг рыбы.

Более того, у мотоцикла, на котором приехали мужчины, не было регистрационных знаков, а у самих граждан напрочь отсутствовали документы.

За нарушение режима пограничной зоны каждого из мужчин оштрафовали на 12 у. е. Улов и 600 м сетей передали в Инспекцию по охране окружающей среды.

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