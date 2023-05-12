Ловись, рыбка: в приграничной зоне поймали двух браконьеров

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На берегу озера Белеу пограничники заметили двух рыбачивших мужчин. Браконьеры успели поймать 30 кг рыбы.

Более того, у мотоцикла, на котором приехали мужчины, не было регистрационных знаков, а у самих граждан напрочь отсутствовали документы.

За нарушение режима пограничной зоны каждого из мужчин оштрафовали на 12 у. е. Улов и 600 м сетей передали в Инспекцию по охране окружающей среды.

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