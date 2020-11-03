Ловили пьяных водителей и отпускали за деньги: четверо полицейских проходят по делу о коррупции

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Трое работников Национального инспектората общественной безопасности и сотрудник полиции из другого ведомства обвиняются в получении взяток. Несколько водителей сообщили в НАЦ о том, что их остановили за вождение в нетрезвом виде и отпустили, получив “откуп”.

Речь идёт как минимум о 4 случаях. Автоинспекторы потребовали и получили от водителей от 400 евро до 10 000 леев. Передача денег была задокументирована НАЦ: видео- и аудиозаписи будут приложены в качестве доказательств к уголовным делам.

Этим утром в домах и автомобилях подозреваемых прошли обыски. По месту жительства одного из сотрудников полиции было обнаружено 218 000 леев и 14 500 евро. Также после рабочей смены были задержаны ещё двое автоинспекторов, у которых нашли 600 евро, 200 долларов, 250 гривен и 1 000 леев.

Все четверо обвиняемых задержаны на 72 часа. В случае обвинительного приговора им грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать государственные должности на определённый срок.

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