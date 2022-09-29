ЛОР назвал правила безопасной осенней прогулки

0

Чтобы осенняя прогулка принесла пользу, нужно отложить телефон и дышать носом, а не ртом, рассказал кандидат медицинских наук, российский врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

Эксперт попросил одеваться по погоде: надевать куртку, шапку, перчатки, а кроссовки выбирать утеплённые и высокие. Кроме того, отметил он, дышать лучше носом.

– Плюсом дыхания через нос, когда закрыт рот, является защита от переохлаждения задней стенки глотки. То есть, правильное дыхание в такой ситуации становится защитой от таких болезней, как фарингиты, тонзиллофарингиты, воспаление носоглотки, — сказал врач, добавив, что при этом мозг, кровеносная система, сердце и сосуды будут насыщены кислородом.

Он также посоветовал на время прогулок отказаться от разговоров по телефону и включить элемент медитации. Гулять осенью надо обязательно, указал врач, поскольку это позволит сохранить здоровье, обеспечит необходимое движение, а при правильной организации – и отдых нервной системе, пишет lenta.ru.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.