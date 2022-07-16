Лор рассказал, что делать, если в ухо попала вода

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Какое лето без купания в реке, озере или море? Из-за жары многих тянет на водоемы, чтобы искупаться. При этом часто бывает так, что вода попадает в уши. Опасно ли это, рассказал лор-врач высшей категории Владимир Зайцев.

Оказывается, вода в ухе – совсем не безобидный фактор и порой может привести к опасным последствиям. Жидкость, попадая в ухо, наносит гидравлический удар по слизистым оболочкам полости носоглотки. Если он слишком сильный, это может стать толчком для развития воспалительного процесса.

Если вода попадет в слуховую трубу, возникнет заложенность уха. Если в гайморовы пазухи или лобные пазухи, она также может спровоцировать их воспаление, передает rg.ru.

Самое неприятное, если в водоеме неблагоприятная микрофлора. Микробы, обитающие в воде, могут вызывать такие заболевания, как фарингит, тонзиллит, воспаление пазух носа и отит. Вода попадает в слуховую трубу, оттуда в среднее ухо, что ведет к развитию катарального отита, который без лечения перерастает в гнойный.

Хорошо промыть полость носа, прополоскать горло чистой питьевой водой. Нельзя сильно сморкаться, этим можно нанести дополнительную травму слизистым. Затем рекомендуется закапать нос сосудосуживающими каплями, а также десенсибилизирующими препаратами, которые уменьшают отек. Можно использовать капли в уши на спиртовой основе, а также применять антисептики на водной основе в полость носа и горла.

Если на следующий день неприятные ощущения в носоглотке или заложенность уха не прошли, следует обратиться к врачу.

Лучше всего плавать и нырять в теплой и соленой воде. При температуре воды выше 20 градусов купаться можно 15 минут и дольше, а если температура ниже, то только 5-10 минут, предупредил Владимир Зайцев.

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