ЛОР назвал тугоухость одним из последствий коронавируса

ЛОР назвал тугоухость одним из последствий коронавируса

Коронавирусная инфекция отличается крайне многообразным влиянием на организм, нарушая работу регуляторных механизмов на разных уровнях. Одним из таких серьёзных симптомов можно назвать снижение и потерю слуха, которым могут сопутствовать головокружение и шум в ушах.

Об этом рассказал российский врач-оториноларинголог Антон Ризаев.

– Хотя точных данных по частоте развития тугоухости на фоне SARS COV-19 на сегодня нет, в научной литературе описано множество таких случаев. Из известных к настоящему времени можно говорить о нескольких вероятных механизмах развития поражения слухового анализатора. Во-первых, достоверно установлено наличие у вируса нейроинвазивных и нейропатогенных свойств, а также способность вируса длительно находиться в нервных клетках, оказывая на них прямой цитотоксический эффект, что в случае поражения нейронов слухового анализатора может приводить к развитию острой и хронической нейросенсорной тугоухости, — рассказал он.

Также, попадая в нервную ткань и в слуховые рецепторы кортиева органа, вирус вызывает высвобождение иммунокомпетентными клетками медиаторов воспаления, что может провоцировать повреждение и нарушение функции поражённых клеток. Они, как правило, носят обратимый характер на ранних стадиях, если вовремя начато лечение, пишет gazeta.ru.

– Кроме того, вследствие поражения эпителия полости носа, носоглотки, слуховой трубы, а также полостей среднего уха происходят знакомые любому человеку вещи: слизистая оболочка отекает, а выделение ей слизи многократно увеличивается. Отёк нередко блокирует слуховую трубу, по которой из полостей среднего уха в норме выходит в носоглотку слизь, а усиленная воспалением деятельность бокаловидных клеток, выделяющих слизь, приводит к тому, что барабанная полость заполняется ей, что приводит к развитию кондуктивной тугоухости, — пояснил врач.

Без лечения, по словам специалиста, такое состояние может затягиваться на месяцы, а нередко, при присоединении вторичной бактериальной инфекции, может развиться острый гнойный средний отит, что ведёт к появлению сильных болей и может приводить к повреждению барабанной перепонки и слуховых косточек.

– Учитывая большую вероятность развития необратимых нарушений слуха, обращение к врачу при появлении первых же симптомов, таких как снижение слуха, головокружение, шум в ушах, должно быть немедленным, — заключил Ризаев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md