ЛОР назвал тугоухость одним из последствий коронавируса

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Коронавирусная инфекция отличается крайне многообразным влиянием на организм, нарушая работу регуляторных механизмов на разных уровнях. Одним из таких серьёзных симптомов можно назвать снижение и потерю слуха, которым могут сопутствовать головокружение и шум в ушах.

Об этом рассказал российский врач-оториноларинголог Антон Ризаев.

– Хотя точных данных по частоте развития тугоухости на фоне SARS COV-19 на сегодня нет, в научной литературе описано множество таких случаев. Из известных к настоящему времени можно говорить о нескольких вероятных механизмах развития поражения слухового анализатора. Во-первых, достоверно установлено наличие у вируса нейроинвазивных и нейропатогенных свойств, а также способность вируса длительно находиться в нервных клетках, оказывая на них прямой цитотоксический эффект, что в случае поражения нейронов слухового анализатора может приводить к развитию острой и хронической нейросенсорной тугоухости, — рассказал он.

Также, попадая в нервную ткань и в слуховые рецепторы кортиева органа, вирус вызывает высвобождение иммунокомпетентными клетками медиаторов воспаления, что может провоцировать повреждение и нарушение функции поражённых клеток. Они, как правило, носят обратимый характер на ранних стадиях, если вовремя начато лечение, пишет gazeta.ru.

– Кроме того, вследствие поражения эпителия полости носа, носоглотки, слуховой трубы, а также полостей среднего уха происходят знакомые любому человеку вещи: слизистая оболочка отекает, а выделение ей слизи многократно увеличивается. Отёк нередко блокирует слуховую трубу, по которой из полостей среднего уха в норме выходит в носоглотку слизь, а усиленная воспалением деятельность бокаловидных клеток, выделяющих слизь, приводит к тому, что барабанная полость заполняется ей, что приводит к развитию кондуктивной тугоухости, — пояснил врач.

Без лечения, по словам специалиста, такое состояние может затягиваться на месяцы, а нередко, при присоединении вторичной бактериальной инфекции, может развиться острый гнойный средний отит, что ведёт к появлению сильных болей и может приводить к повреждению барабанной перепонки и слуховых косточек.

– Учитывая большую вероятность развития необратимых нарушений слуха, обращение к врачу при появлении первых же симптомов, таких как снижение слуха, головокружение, шум в ушах, должно быть немедленным, — заключил Ризаев.

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