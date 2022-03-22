Лор назвал серьёзное последствие коронавируса

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После коронавируса у человека могут воспалиться лимфоузлы и развиться подчелюстной лимфаденит, который приводит к ощущению сдавливания в горле и удушью. Об этом рассказал российский отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

– Это называется подчелюстной лимфаденит. Коронавирусную инфекцию, в частности „омикрон“, встречают носоглотка, нёбные миндалины. Если иммунитет крепок, то проблем никаких, а если есть слабость и есть хронический тонзиллит в анамнезе, тонзиллофарингит, то не хватает иммунных сил для того, чтобы инфекцию побороть. Коронавирусная инфекция сильная, очень выраженная, и много у кого лимфоэпителиальное кольцо не выдерживает, — подчеркнул Зайцев.

Лор отметил, что воспаление лимфоузлов после COVID-19 совпало с временем года, пишет ura.news.

– Время пришло к тому, чтобы регионарные лимфатические узлы о себе начали заявлять. В начале COVID-19 страдали бронхи и лёгкие, потом пришел „омикрон“, и началась история с лор-органами. А теперь следующий этап, уже сопряжённые ткани начинают реагировать. И сейчас какое-то время, скорее всего до выраженного потепления, когда на улице можно будет ходить в лёгкой одежде, это будет сильно беспокоить людей, — уточнил он.

При воспалении лимфоузлов Зайцев посоветовал не терпеть, а обращаться к врачу.

– Терпеть это не стоит, потому что лимфатические узлы могут воспаляться настолько сильно, что приведут к выраженному воспалительному процессу, отёку шеи, затруднению дыхания, удушью. А если нагноится лимфатический узел, то придётся его хирургически вскрывать. Поэтому момент самолечения сложный. Всё-таки лучше с этим обратиться к доктору, чтобы он провёл необходимые процедуры, — заключил врач.

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