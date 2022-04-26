Лор назвал главную ошибку в восстановлении после COVID-19

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Люди, перенёсшие коронавирус и жалующиеся на проблемы с обонянием, зачастую не занимаются лечением последствий, которые могут остаться с ними навсегда.

Об этом рассказал российский оториноларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

– Люди хотят, чтобы это как само пришло, так само и ушло. В этом заключается главная ошибка, как и при других заболеваниях, но так, к сожалению, не бывает. Надо настроиться на визит к врачу, на полноценную диагностику вплоть до ольфактометрии (измерение остроты обоняния). Надо пролечиться, потому что качество носового дыхания со всех точек зрения полезно. Это вентиляция головного мозга. Но многие не хотят заморачиваться, — сказал Зайцев.

Как отметил врач, проблемы с обонянием могут остаться с человеком навсегда, пишет ura.news.

– Есть сенсоневральный компонент на уровне головного мозга. В этом случае страдают обонятельные луковицы и та доля мозга, которая отвечает за обоняние. То есть, обонятельные рецепторы работают полноценно, а обонятельный центр не в состоянии воспринимать и распознавать запахи. И это уже большая проблема. Коронавирус очень нейротропный, и у нас много больных неврологических, психоневрологических, поскольку по нервной системе бьёт неимоверно, — уточнил эксперт.

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