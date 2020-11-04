Лопнула кружка: двухлетняя девочка получила сильные ожоги лица и шеи

Лопнула кружка: двухлетняя девочка получила сильные ожоги лица и шеи

Инцидент произошёл в Днестровске. Ребёнка доставили в больницу с термическими ожогами.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, девочка двух с половиной лет находилась дома с бабушкой. Когда женщина заваривала чай, лопнула кружка, стоявшая на столе. Кипяток попал на лицо и шею ребёнка. Бабушка сразу вызвала скорую помощь.

Пострадавшую с ожогами I и II степеней госпитализировали в Центр матери и ребёнка. Малышка находится под наблюдением врачей.

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