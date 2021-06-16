Ломились в дверь посреди ночи: двое нетрезвых дебоширов задержаны

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Глубокой ночью жителя Днестровска разбудил громкий стук. Мужчина понял: кто-то пытается сломать входную дверь.

Испугавшись, он незамедлительно вызвал правоохранителей. Те задержали двух горожан в состоянии алкогольного опьянения, пишет mvdpmr.org.

В ходе разбирательства выяснилось, что за несколько часов до случившегося мужчины вместе распивали спиртное. Когда “отдыхающие” поняли, что алкоголя недостаточно, отправили старшего в магазин, однако обратно он не вернулся. Тогда приятели решили разобраться, куда делся товарищ: пришли домой к собутыльнику и стали ломать дверь металлической трубой.

По факту произошедшего проводится разбирательство.

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