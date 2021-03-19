Локдауна не будет, но вводятся ограничения: список мер (ВИДЕО)

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Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью приняла решение о введении ряда ограничений для сокращения распространения коронавируса. Их после заседания озвучил руководитель комиссии, врио премьер-министра Аурелиу Чокой.

В частности, с завтрашнего дня:

торговые центры и непродовольственные магазины будут работать до 18.00;

продовольственные и непродовольственные рынки будут открыты с 07.00 до 15.00;

заведения общественного питания будут работать строго до 20.00. После этого они смогут продолжать деятельность по доставке;

проведение свадеб, крестин и других празднований в ресторанах и кафе запрещено;

запрещается организация научных конференций, олимпиад, спортивных соревнований, массовых собраний, фестивалей, ярмарок и выставок, торговых мероприятий.

В то же время:

остаётся в силе запрет на деятельность театров, кинотеатров, домов культуры и так далее;

прибывающие в страну граждане обязаны предъявить на границе отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Те, у кого его не будет, будут обязаны провести 14 дней на карантине. Прервать самоизоляцию можно будет только на 10-й день, сделав тест и получив отрицательный результат. Данное правило распространяется в том числе на учащихся и студентов;

решения о порядке проведения образовательной деятельности будут приниматься директорами школ и детских садов вместе с примарами населённых пунктов в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Врио премьера пообещал, что правоохранительные органы будут строго контролировать исполнение принятых сегодня ограничений. Рейды будут проводиться в том числе в выходные, а нарушителей жёстко накажут.

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