Лобовое столкновение в Аненах: среди пострадавших есть дети (ВИДЕО)

Лобовое столкновение в Аненах: среди пострадавших есть дети (ВИДЕО)

Серьёзная авария произошла накануне на трассе у села Тодирешты.

Как сообщили в местной полиции, автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. 41-летний водитель одного из авто, один взрослый пассажир и дети в возрасте 3, 11 и 13 лет были доставлены в больницу, пишет echipa.md.

Правоохранители проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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