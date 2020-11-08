Люди знают, что правда на нашей стороне, и уверены в нашей победе, – Додон

Люди знают, что правда на нашей стороне, и уверены в нашей победе, – Додон
В воскресенье утром независимый кандидат на пост главы государства провёл встречу со штабами ПСРМ Каушанского и Штефан-Водского районов. 

Был обсужден план действий на последнюю неделю предвыборной кампании, но больше говорили о будущей работе, уже после выборов, отметил Додон на своей странице в соцсети.

– Все уверены в нашей победе. Люди знают, что правда на нашей стороне. Такие встречи укрепляют и мою уверенность. Спасибо! С такими людьми всё получится. Вместе мы справимся! – отметил он. 
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