Люди жаждут общения: Игорь Додон провёл ещё две встречи в Новых Аненах

Люди жаждут общения: Игорь Додон провёл ещё две встречи в Новых Аненах

Следующая остановка Игоря Додона в Новоаненском районе – населённый пункт Золотиевка, где также были жители сёл Ларга и Николаевка. “Чувствуется, что люди жаждут общения: много вопросов, искренние эмоции и большое желание сделать родной край лучше. Селяне просят решить транспортные и социальные вопросы, и наша команда готова прийти людям на помощь!”, – написал председатель ПСРМ на своей странице в соцсети.  

Завершающим пунктом сегодняшней поездки по стране стал комплекс «Замок Мими» и одноимённое винодельческое предприятие. Игорь Додон приветствовал работников и выразил им признательность за труд, благодаря которому у Молдовы есть еще один повод для гордости – успешный винный брэнд и привлекательный туристический объект.

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