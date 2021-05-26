Люди верят, что только Блок коммунистов и социалистов сможет решить их проблемы

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В селе Чебановка Новоаненского района Игорь Додон побеседовал с жителями этого и еще трёх сёл: Новотроицкое, Мирное и Балмазы. Люди задавали вопросы о разном, но в первую очередь их волнуют проблемы плохих дорог, социальной защиты, водоснабжения и газификации.

– Люди верят, что лишь команда профессионалов Блока коммунистов и социалистов сможет найти реальные решения для всех проблем, и я этому рад, – отметил Додон.

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