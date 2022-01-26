Люди с какой группой крови реже заражаются COVID-19?

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Люди, имеющие первую, а также третью группы крови, лучше защищены от коронавируса по сравнению с обладателями второй и четвёртой групп. Об этом сообщила российский биолог Анча Баранова.

Люди с первой (AB0) и третьей (В) группой крови относительно реже заражаются коронавирусом, чем те, у кого вторая (А) или четвёртая (АВ) группа. Это подтверждено крупными ассоциативными исследованиями, в которых анализировались данные по большим группам заболевших, – отметила учёный.

При этом надо учесть, что наличие “удачной” группы крови – это “не “зелёный паспорт”, а лишь небольшое преимущество, и рассчитывать, что благодаря группе крови человек полностью защищён от коронавируса, нельзя.

Что касается тяжести заболевания COVID-19, тут особой разницы у обладателей разных групп крови не наблюдается, отметила Анча Баранова.

Влияние группы крови на вероятность заражения коронавирусной инфекцией подтвердили результаты исследований, проведённых в Дании и Канаде, где анализировались данные около 2,5 млн пациентов с COVID-19 из разных стран. Результаты были опубликованы в медицинском журнале Blood Advances, пишет rg.ru.

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