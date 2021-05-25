Люди рады, что коммунисты и социалисты объединились, – Додон (ВИДЕО)

Предстоящая избирательная кампания будет очень непростой и, вероятнее всего, жёсткой и агрессивной, так как ставки очень высоки – Молдове грозит серьёзная опасность. Об этом в рамках “Интервью недели” на “Первом в Молдове” заявил Игорь Додон. Председатель ПСРМ также отметил, что жители Молдовы по всей стране рады, что коммунисты и социалисты объединились, и намерены оказать блоку максимальную поддержку на выборах.

– Первая реакция от людей – положительная. Конечно, всех радует, что мы объединились, и когда я говорю, что ставки очень высоки, все понимают, что если Додон и Воронин нашли общий язык, это означает, что Молдове грозит какая-то серьёзная опасность, потому что люди помнят, какие у нас были отношения последние годы…Кампания будет непростой. Говорить о том, что она будет позитивной, – я не надеюсь на это, потому что я уже вижу критику, которая звучит со всех сторон, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что намерен провести много встреч в районах, чтобы лично пообщаться с гражданами и узнать, что их волнует.

Например, завтра я буду в Новых Аненах, послезавтра – в Унгенах. 5 дней в неделю я буду в районах, два дня – в Кишиневе. Мы будем проводить кампанию в позитивном ключе, будем объяснять людям, что мы сделали, какой опыт у нас есть, и что мы будем делать в следующем парламенте, – добавил председатель ПСРМ.

Напомним, досрочные парламентские выборы пройдут в Молдове 11 июля.