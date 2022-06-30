Жительница Рышкан вместе с любовником убила мужа

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам завершила и передала в суд уголовное дело по обвинению жительницы Рышкан в убийстве собственного мужа, совершённом в соучастии с любовником.

Преступление было совершено в 2008 году, до сих пор обвиняемая скрывалась от следствия. Женщину задержали в марте этого года и поместили под предварительный арест. Задержанная не признала свою вину.

Согласно материалам дела, 39-летняя женщина и её 38-летний любовник, который на тот момент находился в отношениях с соседкой, убили вернувшегося из-за границы 39-летнего мужа подозреваемой. Всё произошло ночью. Обвиняемая заманила мужа в пристройку дома, там их поджидал любовник, который ударил несколько раз противника по голове тяжёлым предметом. Потерпевший упал, после чего женщина закрыла мужу рот, что привело к его удушению. Затем любовники перевезли на тачке труп в соседнее село и закопали его вблизи реки Чугур.

Когда родственники убитого забили тревогу, сельчанка заявила полиции, что её мужа похитили “бандиты” и запретили ей сообщать об этом правоохранителям. Примечательно, что у женщины на тот момент было двое детей несовершеннолетнего возраста.

Соучастник преступления бежал из страны. Любовники некоторое время выходили на связь, мужчина периодически отправлял возлюбленной деньги, но вскоре их отношения прекратились. В настоящее время он находится в розыске.

Дело, возбуждённое в отношении женщины, передано в суд. Ей грозит от 15 до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

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