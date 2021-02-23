Любовь не знает границ: украинец пытался незаконно попасть к девушке в Молдове

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Украинские пограничники не разрешили мужчине пересечь границу, но чувства толкнули молодого человека на нарушение.

Этой ночью на КПП “Тудора” был замечен подозрительный гражданин. Мужчину задержали примерно в 500 метрах от границы. Нарушителем оказался 28-летний гражданин Украины.

Он рассказал, что ранее неоднократно пытался попасть на территорию Молдовы, но ему отказывали в разрешении на пересечение границы. В итоге мужчина решил нелегально попасть в нашу страну, чтобы повидаться с возлюбленной из села Паланка.

Гражданина Украины задержали, на его имя возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы.

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