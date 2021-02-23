Любовь не знает границ: украинец пытался незаконно попасть к девушке в Молдове

Любовь не знает границ: украинец пытался незаконно попасть к девушке в Молдове

Украинские пограничники не разрешили мужчине пересечь границу, но чувства толкнули молодого человека на нарушение.

Этой ночью на КПП “Тудора” был замечен подозрительный гражданин. Мужчину задержали примерно в 500 метрах от границы. Нарушителем оказался 28-летний гражданин Украины.

Он рассказал, что ранее неоднократно пытался попасть на территорию Молдовы, но ему отказывали в разрешении на пересечение границы. В итоге мужчина решил нелегально попасть в нашу страну, чтобы повидаться с возлюбленной из села Паланка.

Гражданина Украины задержали, на его имя возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md