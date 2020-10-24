Любовь и забота о родном доме – это залог уважения ко всему народу и стране, – Додон (ВИДЕО)

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Игорь Додон приехал и в село Моловата Дубоссарского района и зашел в родительский дом своей супруги Галины. Вместе с ней и сыновьями посадил в огороде несколько саженцев лесного ореха, кустов облепихи и лаванды.

⁃ Рад видеть, что здесь заботливыми руками моего тестя и тёщи выращиваются овощи и фрукты, растет виноград, а из чистого ухоженного двора открывается прекрасный вид на Днестр. Всегда приятно возвращаться к своим корням! Уважение к родителям, любовь и забота о родном доме – это залог уважения ко всему народу и стране, – отметил Додон.

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