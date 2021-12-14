Любовь и музыка два берега связали

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Игорь Чирков – об аполитичном кино, мизерных гонорарах и о поиске благодетелей

В трёх населённых пунктах нашей страны прошёл показ нового художественного музыкального фильма «Берег левый, берег правый». Съёмки картины – само по себе знаковое событие, немного взбудоражившее мир молдавского кинематографа.

Профессиональные оценки критиков ещё впереди, а пока о том, как всё было, рассказывает «АиФ в Молдове» автор фильма, сценарист и режиссёр Игорь Чирков-Гибу.

Доброе кино

– В Молдове сейчас мало кто снимает кино?

– Не совсем так. У нас очень много снимают американцы, россияне, румыны. Больше, конечно, документальных фильмов, а вот молдаване реально снимают очень мало.

– Не надо гадать почему. Причина в отсутствии финансов?

– Совершенно верно.

– Фильм был профинансирован благодаря реализации программы Евросоюза «Меры по укреплению доверия». Как вы попали в этот проект?

– Отправил на конкурс синопсис сценария. Первый вариант им не понравился, но что-то они в нём увидели и предложили доработать. По условиям конкурса в фильме не должно быть политики и конфликтов. Я подумал о том, что у нас имеется в Молдове – это таланты, музыка и любовь. Данное направление спонсорам понравилось. Собственно, кино про это.

– Возможно, именно этого людям и не хватает?

– Мы в этом убедились. У нас прошли три премьеры – одна в Кишинёве, это был полузакрытый показ, можно сказать, отчётный. Потом в селе Авдарма АТО Гагаузия и на левом берегу Днестра – в Тирасполе. Везде люди говорили, что это доброе кино, а добра нам всем очень не хватает.

– Люблю и уважаю все гагаузские сёла, но почему среди первых именно Авдарма?

– Его предложил Константин Москович. Сказал, что у него там друзья и что люди в этом селе живут хорошие. Почему нет? Константин во время премьеры ещё и на нае сыграл. Все были счастливы.

У меня уже созревает сценарий следующих серий. Будем искать деньги. Мы с нашими ребятами пытаемся создать фонд поддержки молдавского кинематографа. Может, найдутся меценаты, которым небезразлично искусство, ведь среди небедных людей очень много творческих личностей.

Новые амплуа певицы и наиста

– Народные артисты Константин Москович и Нелли Чобану сыграли главные роли. Кто занимался подбором актёров?

– Актёрский состав подбирал я и ранее никогда не работал ни с Нелли, ни с Константином. Мне сложно сказать, почему выбор пал именно на них. Возможно, потому, что я поставил задачу, чтобы актёры не были связаны с профессиональным кинематографом. Главное в фильме – музыка. Москович в фильме играет на нае рок-н-ролл, чего раньше никогда не делал. Получилось очень душевно.

– Вы говорили, фильм о любви…

– Сюжет простой. Молодые люди с двух берегов Днестра полюбили друг друга, а потом решили сблизить и своих родителей. По сценарию они оба разведены. Нелли – в роли капитана корабля, а роль Константина – старый рокер. В итоге всё получается. Их отношения развиваются на фоне музыки и прекрасных молдавских пейзажей.

– Кто играл влюблённых молодых людей?

– Аня Талалаева, которая сейчас учится в ГИТИСе, и Дима Харет. Он, пожалуй, единственный человек с актёрской подготовкой. Есть ещё очень позитивный персонаж – боцман Христофорович, которого сыграл Николай Мардарь.

Третья версия

– Сколько всего людей было задействовано в съёмках?

– От 70 до 90 человек. Что примечательно, даже технический персонал – исключительно творческие люди, практически все играют на музыкальных инструментах. Даже наш водитель не расставался с губной гармошкой.

– Сколько песен прозвучало в фильме?

– 10 песен на русском, молдавском, украинском, болгарском, гагаузском и английском языках, мелькнули даже еврейские мотивы. То есть это полноценное музыкальное кино. У меня есть две версии этого фильма. Первая – более музыкальная, вторая – мелодраматичная. Как режиссер, я всегда недоволен своей работой и поэтому по результатам наблюдений хочу создать третью версию. То есть добавить какие-то моменты из готового отснятого материала. Третья версия и выйдет на широком экране.

– Кто занимался монтажом фильма?

– Первую версию я делал сам, но мне помогал прекрасный художник, музыкант и аранжировщик Юрий Лео. Что касается технической части, то мы обратились в небольшую местную киностудию, и они выполняли всю работу, связанную с процессом съёмок. У меня был прекрасный оператор – Слава Чеботарь.

За символические деньги

– Сколько денег было потрачено на фильм, если это не коммерческая тайна?

– Наши московские коллеги сказали, что мы совершили подвиг, они бы за такие деньги кино не сотворили. Я не могу озвучивать, сколько было потрачено, потому что не знаю, как к этому отнесутся спонсоры. Но сумма мизерная.

– А как же гонорары?

– Символические. На своих концертах и гастролях артисты зарабатывают больше. Многие играли бесплатно, им нравился сам процесс и тема хорошая. Нам много помогали. Антон Матеша, владелец катера, который мы постоянно использовали, практически бесплатно перевозил нас по Днестру, как на водном такси. Мы жили на левом берегу, где нам предоставили прекрасное жильё.

– Как долго вы работали над фильмом?

– В общей сложности около полутора лет, много времени ушло на сценарий и его утверждение, на подбор команды. А сами съёмки заняли чуть больше двух недель. Нам помешал коронавирус. Если кто-то из команды заболевал, то на карантин уходили все. Поэтому не всё успели отснять летом, немного ушли в осень. Но справились.

Продолжение следует

– Вы снимали в основном на Днестре?

– Немного снимали в Бутученах и в Кишинёве. Но в основном это Вадул-луй-Водэ и оба берега Днестра близ села Маловата. Места там очень красивые: скалы, обрывы, цапли, утки – в общем, пейзажи сказочные. Были и змеи, но нас они не трогали.

– Вы раньше снимали похожие картины – про любовь, дружбу?

– У меня много работ, но из похожего, наверное, фильм «Мы будем вместе», который был снят при поддержке представительства Россотрудничества в Молдове. Сюжет построен на истории любви молдавской девушки и питерского парня, в нём рассказывается и об истории Молдовы. Эта работа тоже без политики. Удивительно и не совсем понятно, что фильмы о Молдове спонсируют Россия и Европа. Молдова не дала ни одного бануца. Такое ощущение, что нашему государству не нужно ни кино, ни искусство в целом. А ведь у нас прекрасная натура и великолепные талантливые люди. Мы должны этим гордиться, показывать это.

– Что ждёт «Берег левый, берег правый» в будущем? Следует ли ожидать большой презентации в столице?

– Этим занимаются продюсеры, и это их маленькая тайна. Но я надеюсь, что у фильма есть будущее. Он уже был показан на молдавских телеканалах, получил неплохие отзывы. Хотелось бы его представить на каких-то фестивалях. У меня уже созревает сценарий следующих серий. Будем искать деньги. Мы с нашими ребятами пытаемся создать фонд поддержки молдавского кинематографа. Может, найдутся меценаты, которым небезразлично искусство, ведь среди небедных людей очень много творческих личностей.

Мнение Московича

Рок-н-ролл на нае

Я с большим воодушевлением воспринял приглашение сняться в музыкальном художественном фильме. Мне кажется, любой артист хочет себя попробовать в другом амплуа. Мы работаем на сцене, входим в какие-то образы, но это всё-таки другое. Нам было просто исполнять свои роли, потому что они практически взяты из жизни, – подобное может случиться с каждым. Что получилось – пусть судит зритель или профессиональное жюри из актёров, но мы с Нелли очень старались. Фильм получился добрый, светлый и, как говорили люди после показа, очень не похож на современное кино, где много суеты. Здесь же есть монологи, осмысленные паузы, откровения.

Во время съёмок мне пришлось делать то, чего я раньше никогда не делал. Например, я сыграл рок-н-ролл на нае. Я бы не назвал это целостным произведением, скорее это такое музыкальное баловство. Любые жанры подвластны, если они не идут вразрез с возможностями инструмента, а на нае можно играть любую мелодию, где есть ноты. Ещё мне пришлось петь на широкую публику, чего я давно не делал. Я пел ещё в 80-х годах в группе «Легенда» у Юрия Садовника, это входило в обязательную программу. Игорь Чирков попросил просто спеть, а потом меня поставили перед фактом, что я вместе со всеми исполняю финальную песню.

Если говорить о любимых кадрах – это сцены откровения, где герои рассказывают друг другу о своей жизни. Но было много интересных моментов. Я – заядлый рыбак, в одном из эпизодов стою на берегу реки и делаю вид, что рыбачу. Вечерело, и очень интенсивно прыгала рыба. Я не выдержал и вставил в монолог фразу: «Смотри, как рыба прыгает». И эти слова при монтаже не вырезали, что было приятно. Ещё мне пришлось переплывать Днестр, когда мы доснимали некоторые сцены. Уже стояла осень, и вода была очень холодная. Я рад, что открыл для себя много новых красивых мест, которыми богата наша страна.

Кино, проповедующее человеческие ценности – дружбу, понимание, любовь, – всегда востребовано. Особенно сейчас, после пандемии, когда люди изменились. В нашем фильме очень много хорошего юмора, что создаёт настроение. Если будет продолжение и меня пригласят, то с удовольствием соглашусь. Нам ещё Христофоровича надо женить.

Константин Москович,

народный артист РМ

Наталья Лужина