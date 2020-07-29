Любой кризис по плечу

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О достижениях правительства Кику

8 июля правительство И. Кику объявило о том, что уведомило компанию Avia Invest о расторжении договора по концессии аэропорта. Реакция неформального альянса Санду – Канду – Плаха – Шор была мгновенной. 15 июля ППДП Нэстасе и ПДС Санду подписали совместный вотум недоверия правительству. 20 июля вотум недоверия провалился. Только 46 депутатов из необходимых 51 поддержали эту авантюру.

Визги оппозиции

Оппозиция вызвала И. Кику в парламент, но как только он заговорил, тут же стали кричать, топать, выть. М. Попшой набросился на спикера З. Гречаный, кричал, махал руками. По счастью рядом оказался депутат В. Батрынча, который буквально встал между ними. В это время И. Гросу, замминистра образования от ПДС, подбежал к трибуне премьера, выкрикивая оскорбления. Пришлось вступиться депутату В. Миздренко и оттолкнуть Гросу от греха подальше.

Но потом депутаты PAScuDA озверели: вскочили с мест, набросились на трибуну премьера. Их остановили депутаты от ПСРМ. Это произошло в тот момент, когда И. Кику заявил, что М. Санду оставила 11 тысяч бюджетников без зарплат и что с её подачи 100 млн леев долга Avia Invest были реэшелонированы, что позволило компании сохранить за собой аэропорт. Короче, правительство

И. Кику рассчиталось по долгам бюджетников, оставшимся от М. Санду, и расторгло договор о концессии с Avia Invest.

И вот тут у депутатов PAScuDA совсем снесло башню. Дошло до потасовки. Видимо, премьер Кику задел их за живое. Короче, сами позвали премьера – сами же блокировали его выступление.

Хоть неформальная коалиция Санду – Канду – Плаха – Шор пыталась забросать грязью правительство Кику, тем не менее надо признать, что его команда действовала в самых сложных условиях из всех, что выпадали на нашу страну. Это и мировой экономический кризис, и пандемия COVID-19, и засуха, да ещё постоянные протесты и бойкот оппозиции. И правительство Кику, несмотря на критику, справилось с вызовами, совершив практически невозможное: зарплаты и пенсии выплачиваются, бизнесу помогают в меру возможностей, начался ремонт дорог, запускаются крупные инфраструктурные проекты. Любое другое правительство в подобных условиях привело бы страну к тотальному хаосу и кризису.

Надо признать, что после 10 лет либеральной и монетаристской политики новое правительство решило запустить крупные социальные программы. Фактически И. Кику отказался от либеральной парадигмы в пользу социального государства. И это в условиях мирового кризиса. Тем не менее ресурсы нашлись. И всё благодаря эффективному управлению.

Антикризисное правительство

С первых же дней правительство Кику показало пример высоких управленческих стандартов. 14 ноября 2019 года парламент утвердил кабинет министров во главе с И. Кику, которого выдвинул И. Додон, а 18 ноября президент и премьер провели совместный брифинг, где были озвучены семь социальных инициатив нового правительства:

Поддержка пенсионеров в зимний период – по 700 леев для 620 тыс. граждан. С 2020 года пенсия будет индексироваться два раза в год. Помощь в зимний период: 300 тыс. семей с низким уровнем дохода будут получать не по 350, а по 500 леев. Пенсия будет гарантирована в течение пяти лет в случае смерти одного из супругов, который вышел на пенсию. Ветеранам войн и конфликтов, «афганцам» и «приднестровцам» будет увеличена материальная помощь (со 100 до 300 леев в месяц). Молодым специалистам выпускникам медицинских среднеспециальных и высших учебных заведений, готовым после учёбы работать в сёлах, будет увеличена материальная помощь с 45 тыс. до 120 тыс. леев (врачам и фармацевтам), с 36 тыс. до 96 тыс. (младшему медицинскому персоналу со средним образованием). В 2020 году будут увеличены зарплаты в среднем на 10% всем бюджетникам, некоторым – на 18% и больше (работникам детских садов и т. д.).

Стоимость всех проектов – приблизительно 1,6 млрд леев. И да, в декабре все эти инициативы были проголосованы. Буквально за месяц правительство представило бюджет.

Кабмин Кику и комбатанты

Оппозиция неоднократно поднимала комбатантов, пытаясь натравить их на власть и на премьера Кику, хотя это правительство сделало больше всех для комбатантов:

С 1 января 2020 г. увеличены ежемесячные пособия со 100 до 300 леев, с 1 января 2021-го они повысятся с 300 до 500 леев. На это выделено 64,3 млн леев.

16 июля во втором чтении одобрен законопроект о повышении с 1 июля пособий для вдов ветеранов – с 250 до 500 леев. Стоимость этой инициативы – более 3 млн леев в год.

Для обеспечения медпомощи ветеранам и членам их семей в Республиканской клинической больнице Минздрав подписал соответствующий контракт с Нацкомпанией медстрахования на 10 млн леев.

Одобрен законопроект (февраль 2020 года) о предоставлении неработающим ветеранам войны полисов медицинского страхования из государственного бюджета. Документ был принят во втором чтении 16 июля 2020 года.

24 июня правительство создало Бюро по связям с ветеранами при Госканцелярии.

От либерализма – к социальному государству

Надо признать, что после 10 лет либеральной и монетаристской политики новое правительство решило запустить крупные социальные программы. Фактически И. Кику отказался от либеральной парадигмы в пользу социального государства. И это в условиях мирового кризиса. Тем не менее ресурсы нашлись. И всё благодаря эффективному управлению.

За это время не закрыли ни одну школу, детский сад или больницу, начали их модернизацию.

Назовём по пунктам некоторые социальные инициативы правительства на 2021 год:

1) повышение в апреле зарплат врачей, педагогов на 10%, для обслуживающего персонала школ, детсадов – на 18 %;

2) надбавка в 100% к зарплате врачам, участвующим в борьбе с COVID-19; увеличены пособия для молодых специалистов – с 45 тыс. до 120 тыс. леев для врачей и фармацевтов, некоторые больницы модернизированы, а не закрыты;

3) повышение зарплат всем медицинским работникам страны (47 тыс. человек) – с 1 сентября на 30%, с января 2021года – ещё на 30%, а с 1 июля 2021-го – на 40%;

4) с 1 октября предоставление второй финансовой помощи в размере 700 леев пенсионерам и получателям социальных пособий – всего 660 тыс. человек;

5) выплата компенсаций членам семей медиков, умерших от коронавируса. Размер выплаты устанавливается в зависимости от категории наследника. Так, для супругов – в размере 50% от расчётной базы, для детей – 75% на каждого наследника, для родителей в размере 50%;

6) дополнительная помощь для пользователей ипотечной программы «Первый дом»

– 20 млн леев;

7) понижены цены на многие медуслуги: гемодиализ подешевел на 400 леев, гемодиафильтрация – на 450 леев, цитопатологическое исследование – на 63 лея, т. е. в два раза;

8) в новом учебном году учащиеся 5 – 9 классов получат учебники бесплатно. До сих пор такая возможность предоставлялась только в начальных классах, остальные платили за аренду книг.

Новая экономическая политика

Многие эксперты утверждали, что кризис приведёт к обвалу лея. И где это? Лей держится. Зарплаты и соцвыплаты выдаются вовремя. Как утверждает доктор экономики В. Головатюк, «это уникальная ситуация, когда в условиях кризиса на счетах казначейства есть финансовые резервы в размере свыше 9 млрд леев, а у местных бюджетов – около 2 млрд леев». И он прав. Никогда в истории страны не было таких финансовых резервов. Это серьёзная подушка, которая обеспечит безопасность экономики. Правительству удалось направить дополнительные средства из бюджета в размере 2,5 млрд леев на борьбу с пандемией, поддержку финансовой стабильности, предпринимателей и населения. И это в самой бедной стране ЕС и СНГ.

Вследствие долгих переговоров с МВФ удалось понизить НДС на HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе) с 20% до 15%. Напомним, правительство Санду подняло этот налог с 12% до 20 %. На воссоздание промышленной базы в 16 районов страны на первом этапе было направлено 50 млн леев. Выделена с сентября дополнительная помощь малому и среднему бизнесу – 50 млн леев. Также будет предоставлена и дополнительная помощь аграриям в размере 300 млн леев для преодоления последствий засухи. В 2019 году аграрии получили 950 млн леев, а в этом году получат из различных источников примерно 1,6 млрд леев! Рост на 65 %! Такого роста господержки не было в истории страны.

Бюджет на ремонт дорог вырос в 2 раза: в 2018-м он составлял 3401 млн, в 2019-м – 2727 млн,

в 2020 году – 4106 млн леев (с внешними кредитами от Всемирного банка, ЕБРР в размере более 6 млрд леев). Запущен масштабный проект ремонта дорог по всей стране. И таки да, даже местная публичная администрация 2-го уровня получила бюджеты почти в 2 раза больше, чем в 2019 году. Фактически большинство населённых пунктов страны получили на это более 1 млн леев.

О приоритете в развитии инфраструктуры говорят и другие стратегические шаги правительства: 8 июля был расторгнут договор о концессии аэропорта, с августа 2020-го запустят газопровод Яссы – Унгены, к сентябрю – Арену Chişinău.

Дико неудобно говорить об этом, но власти закупили 6 из 12 локомотивов для ГП «Железная дорога Молдовы», что безусловно увеличит грузопоток и прибыльность предприятия. Они были произведены казахстанской компанией General Electric. Президент страны заявил, что не допустит приватизации данного стратегического предприятия.

Сказки о внешней изоляции

Одна из любимых линий атак альянса Санду – Канду – Плаха – Шор – о якобы внешней изоляции правительства Кику. Но этот бред не выдерживает даже поверхностной критики. Уже 23 апреля 2020 года Молдова получила кредит от МВФ на сумму $233,9 млн. Тогда же должен был поступить и кредит от РФ в €200 млн, но альянс Санду – Канду – Плаха – Шор заблокировал его. Также правительство получило на днях второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере €30 млн. Уже подписано соглашение на €100 млн кредита от ЕС. Углубились отношения с Россией. Премьер-министр И. Кику, в отличие от М. Санду, встретился с премьером РФ Мишустиным 20 июля. Они обсудили возможность возобновления переговоров по российскому кредиту. Предприятие Российской Федерации «Экотехпром» безвозмездно передаст Кишинёву пять единиц транспорта специального назначения. Россия предоставит гуманитарную помощь в виде дизельного топлива.

Уже 12 марта МВФ опубликовал пресс-релиз, в котором указывалось, что Молдове удалось достигнуть существенных успехов, предусмотренных соглашением. Среди них – реабилитация молдавской банковской системы, укрепление финансового сектора и достижение макрофинансовой стабильности.

Комиссар Европейского союза по экономике П. Джентилони заявил недавно: «Я также хотел бы дать высокую оценку усилиям Молдовы по проведению реформ, и примером является овершенствование системы правосудия и борьба с коррупцией».

Теперь вы понимаете, почему так воет оппозиция? Их охватил звериный страх, что страна даже в условиях лютой пандемии и свирепого мирового экономического кризиса нашла ресурсы для развития. И да, правительство впервые за многие годы повернулось лицом к людям, несмотря на блокаду, саботаж, кризис, информационную войну, управляемые протесты альянсом Санду – Канду – Плаха – Шор.

Так что, меняем И. Кику на А. Нэстасе?

Богдан Цырдя,

политолог