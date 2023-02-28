Люблю я макароны!

0

Есть ли польза от лапши

Елена Аманова

Скептически настроены? Зря! Оказывается, макароны способны принести ощутимую пользу организму, улучшить работу внутренних органов, а заодно и избавить от лишних килограммов.

Лечебная паста

Ротини и фузилли (короткие и длинные спиральки), диталини, каннеллони и печутелле – полые макароны разного диаметра и длины, спагетти («маленькие верёвки») и капеллини, похожие на нитки (их ещё называют «волосы ангела»), а ещё тальятелле – длинные плоские макароны, фетуччини и лазанья – широкие и очень широкие плоские макароны… Эх, всё это даже звучит как песня! А каково на вкус!

Если в вашей семье есть фанаты пасты, не спешите вычёркивать макароны из рациона! Хотя бы потому, что этот продукт – один из самых полезных в группе сложных углеводов. И вот почему. Макароны улучшают:

► настроение и работу нервной системы. В них много витаминов группы В, которые защищают от стрессов и головной боли. Один из них – рибо­флавин, например, ещё и способствует снижению усталости. А аминокислота триптофан, содержащаяся в некоторых сортах этих продуктов, улучшает сон, успокаивает нервы и избавляет от депрессии;

► состояние кожи – за это отвечает витамин Е, который ещё называют витамином красоты и молодости;

► работу сердца и сосудов – а всё потому, что обилие клетчатки помогает контролировать уровень холестерина в крови;

► пищеварение – легкоусвояемые крахмал и пищевые волокна стимулируют работу кишечника.

На хлебе и воде

Многие уверены, что макароны и диета – вещи несовместимые. Однако это не так. Конечно, никто не спорит, макароны – это углеводы, которых большинство худеющих как огня боятся. Но углеводы углеводам рознь. Пирожные, сладости, мороженое, сладкая газировка, выпечка – вся эта гастрономическая радость относится к простым углеводам (моно- и дисахаридам). Эта еда, как говорится, лишь минуту на языке и годами на талии и боках. А макароны относятся к уважаемым всеми диетологами сложным углеводам (полисахаридам). Игнорировать их нет никакого резона!

Макароны – продукт вполне диетический. Во‑первых, он легко усваивается и хорошо утоляет голод. Во‑вторых, богат клетчаткой, которая способствует расщеплению жиров и выведению токсинов. В‑третьих, совсем некалорийный. Ведь из чего состоят макароны? Мука да вода. Ну ещё немного соли и почти нет жира (если не считать ложку оливкового масла, добавленного при варке в воду). Поэтому в целой тарелке отварных макарон всего 200 ккал. Но не спешите радоваться и заказывать в кафе пасту Болоньезе или Карбонара. Ведь у похудения на макаронной диете есть свои нюансы. Вот они.

Есть макароны (как и любые углеводы) лучше в первой половине дня. То есть на обед. А вот ужин при макаронной диете пусть будет лёгким – творожным или овощным. И никаких простых углеводов в течение дня, то есть сладкого (в том числе и фруктовых соков) и муч­ного – ни грамма.

Для фигуры полезны только макароны из твёрдых сортов пшеницы. А вот изделия из мягких сортов, увы, относятся к простым углеводам, а значит, лишь помогают поправляться. Чтобы не ошибиться, при покупке выбирайте продукт с маркировкой: «группа А», «1‑й сорт» или «durum».

Контролировать размер порции. Даже самый полезный продукт, если есть его без меры, может привести к набору лишнего веса. На одну порцию полагается около 20 г сухих макарон, если это гарнир. Если основное блюдо – до 40 г. При варке они увеличатся в весе как минимум вдвое. Калорийность такой порции – до 200 ккал. Вполне достаточно, чтобы утолить голод, но не объесться.

Варить макароны нужно до состояния полуготовности, или, как говорят итальянцы, «аль денте» («на зубок») – чтобы снаружи они были мягкие, а внутри достаточно твёрдые. Переваренные изделия повышают свой гликемический индекс (а значит, и калорийность) и лишаются как витаминов, так и клетчатки, становясь пустой и вредной для талии пищей.

Использовать правильные сочетания продуктов. Тем, кто хочет похудеть, запрещены жирные соусы. И, конечно, никакого мяса, колбас и ветчины. Паста для похудения может быть вегетарианской или по крайней мере с тушёной рыбой или морепродуктами, отварной грудкой индейки или курицы (но без сливочного соуса, естественно!). Но и такое гурманство – не каждый день, а для повседневной пасты – чайная ложка оливкового масла, овощи, грибы и немного твёрдого сыра – вот и всё.

В тему

Как приготовить идеальную «Пасту»

Что может быть проще, быстрее и привычнее, чем макароны. Но готовить их нужно с умом, впрочем, как практически все блюда. Несколько простых секретов помогут вам сделать отличное и вкусное блюдо.

Выбрать

Хорошие макароны дешёвыми не бывают. Ведь для них нужна хорошая мука. Лучше всего макароны из твёрдых сортов пшеницы, поэтому внимательно смотрите на упаковку. Должно быть написано: «твёрдые сорта пшеницы» или «группа А». Макароны низкого качества легко ломаются, так что старайтесь заглянуть внутрь упаковки, не видно ли сломанных. В составе настоящих макарон – вода и мука. Никаких улучшителей, увкуснителей и прочей дребедени.

Сварить

Во время варки спагетти должны чувствовать себя свободно и комфортно. Так что понадобится большая кастрюля. Рассчитывайте объём так: 1 литр на 100 г сухих макарон. Имейте в виду, что во время варки макароны в 2–3 раза увеличиваются в объёме. Класть макароны нужно в кипящую воду. Чтобы они не слипались, можно добавить столовую ложку растительного масла. Время варки макарон зависит от их толщины. Обычно спагетти варятся от 7 до 15 минут в кипящей воде. Кастрюлю с варящимися макаронами закрывать крышкой не нужно. Не стоит промывать макароны горячей водой после варки. Итальянские повара так никогда не делают. Оставьте немного воды от макарон, её можно добавить в соус, если паста покажется чересчур сухой или густой. Макароны аль денте – слегка недоваренные – используют при приготовлении пасты. Тогда они смогут довариться, когда вы будете их тушить вместе с соусом. Чтобы получились макароны аль денте нужно варить их на 2–3 минуты меньше, чем указано на упаковке. Спагетти не откидывают на дуршлаг, а вылавливают из воды щипцами и отправляют в соус. Щипцами же удобно раскладывать сваренные макароны по тарелкам.

Дополнить и не растолстеть

Макароны полнят вместе с жирными добавками и соусами. Если делать соус только из овощей и пряных трав – то спагетти можно есть даже тем, кто худеет. Сами по себе отваренные макароны «тянут» всего на 80 Ккал, что в принципе – не много. Идеально подходят к макаронам: томаты, пряные травы, морепродукты, кабачки, баклажаны, разнообразные овощи, рыба и, конечно, мясной фарш.

КСТАТИ

Софи Лорен очень любит итальянскую пасту. Но она всегда ест спагетти капельку недоваренными. Тогда в желудке они увеличиваются в объёме и ощущение сытости остаётся надолго. При этом фигура не только не страдает, но, наоборот, сохраняется в наилучшем виде в связи с отсутствием «стресса вечно голодной женщины».

Вопрос – ответ

Всё дело в углеводах

Чем полезны макароны из твёрдых сортов пшеницы? Ю. Спыну, Бельцы

Отвечает врач-диетолог Анжелика Дюваль:

– Всё дело в разнице между простыми и сложными углеводами. Любой углевод превращается в организме в сахар, отличие лишь в том, как быстро происходит это превращение! Лучше выбирать сложные углеводы, так как при их употреблении не происходит резкого повышения сахара в крови и энергия из пищи медленно и постепенно подпитывает вас. Макароны из твёрдых сортов пшеницы – это как раз сложные углеводы.

В случае с простыми углеводами (они входят в состав макарон из мягких сортов пшеницы) всё происходит наоборот – резко повышается уровень сахара в крови, нагрузка на поджелудочную железу сильно увеличивается, что неблагоприятно отражается на состоянии этого органа. При поступлении простых углеводов в организм, вы сначала ощутите резкий приток сил и энергии, которые так же быстро покинут вас, оставив чувство слабости и апатии.

Так что вывод очевиден: выбирайте макароны из твёрдых сортов пшеницы. Смотрите также, чтобы в составе не было ничего лишнего – только мука и вода!