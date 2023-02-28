Люблю я макароны!

Люблю я макароны!

Есть ли польза от лапши

Елена Аманова

Скептически настроены? Зря! Оказывается, макароны способны принести ощутимую пользу организму, улучшить работу внутренних органов, а заодно и избавить от лишних килограммов.

Лечебная паста

Ротини и фузилли (короткие и длинные спиральки), диталини, каннеллони и печутелле – полые макароны разного диаметра и длины, спагетти («маленькие верёвки») и капеллини, похожие на нитки (их ещё называют «волосы ангела»), а ещё тальятелле – длинные плоские макароны, фетуччини и лазанья – широкие и очень широкие плоские макароны… Эх, всё это даже звучит как песня! А каково на вкус!

Если в вашей семье есть фанаты пасты, не спешите вычёркивать макароны из рациона! Хотя бы потому, что этот продукт – один из самых полезных в группе сложных углеводов. И вот почему. Макароны улучшают:

  • настроение и работу нервной системы. В них много витаминов группы В, которые защищают от стрессов и головной боли. Один из них – рибо­флавин, например, ещё и способствует снижению усталости. А аминокислота триптофан, содержащаяся в некоторых сортах этих продуктов, улучшает сон, успокаивает нервы и избавляет от депрессии;
  • состояние кожи – за это отвечает витамин Е, который ещё называют витамином красоты и молодости;
  • работу сердца и сосудов – а всё потому, что обилие клетчатки помогает контролировать уровень холестерина в крови;
  • пищеварение – легкоусвояемые крахмал и пищевые волокна стимулируют работу кишечника.

На хлебе и воде

Многие уверены, что макароны и диета – вещи несовместимые. Однако это не так. Конечно, никто не спорит, макароны – это углеводы, которых большинство худеющих как огня боятся. Но углеводы углеводам рознь. Пирожные, сладости, мороженое, сладкая газировка, выпечка – вся эта гастрономическая радость относится к простым углеводам (моно- и дисахаридам). Эта еда, как говорится, лишь минуту на языке и годами на талии и боках. А макароны относятся к уважаемым всеми диетологами сложным углеводам (полисахаридам). Игнорировать их нет никакого резона!

Макароны – продукт вполне диетический. Во‑первых, он легко усваивается и хорошо утоляет голод. Во‑вторых, богат клетчаткой, которая способствует расщеплению жиров и выведению токсинов. В‑третьих, совсем некалорийный. Ведь из чего состоят макароны? Мука да вода. Ну ещё немного соли и почти нет жира (если не считать ложку оливкового масла, добавленного при варке в воду). Поэтому в целой тарелке отварных макарон всего 200 ккал. Но не спешите радоваться и заказывать в кафе пасту Болоньезе или Карбонара. Ведь у похудения на макаронной диете есть свои нюансы. Вот они.

Есть макароны (как и любые углеводы) лучше в первой половине дня. То есть на обед. А вот ужин при макаронной диете пусть будет лёгким – творожным или овощным. И никаких простых углеводов в течение дня, то есть сладкого (в том числе и фруктовых соков) и муч­ного – ни грамма.

Для фигуры полезны только макароны из твёрдых сортов пшеницы. А вот изделия из мягких сортов, увы, относятся к простым углеводам, а значит, лишь помогают поправляться. Чтобы не ошибиться, при покупке выбирайте продукт с маркировкой: «группа А», «1‑й сорт» или «durum».

Контролировать размер порции. Даже самый полезный продукт, если есть его без меры, может привести к набору лишнего веса. На одну порцию полагается около 20 г сухих макарон, если это гарнир. Если основное блюдо – до 40 г. При варке они увеличатся в весе как минимум вдвое. Калорийность такой порции – до 200 ккал. Вполне достаточно, чтобы утолить голод, но не объесться.

Варить макароны нужно до состояния полуготовности, или, как говорят итальянцы, «аль денте» («на зубок») – чтобы снаружи они были мягкие, а внутри достаточно твёрдые. Переваренные изделия повышают свой гликемический индекс (а значит, и калорийность) и лишаются как витаминов, так и клетчатки, становясь пустой и вредной для талии пищей.

Использовать правильные сочетания продуктов. Тем, кто хочет похудеть, запрещены жирные соусы. И, конечно, никакого мяса, колбас и ветчины. Паста для похудения может быть вегетарианской или по крайней мере с тушёной рыбой или морепродуктами, отварной грудкой индейки или курицы (но без сливочного соуса, естественно!). Но и такое гурманство – не каждый день, а для повседневной пасты – чайная ложка оливкового масла, овощи, грибы и немного твёрдого сыра – вот и всё.

 

В тему

Как приготовить идеальную «Пасту»

Что может быть проще, быстрее и привычнее, чем макароны. Но готовить их нужно с умом, впрочем, как практически все блюда. Несколько простых секретов помогут вам сделать отличное и вкусное блюдо.

Выбрать

  1. Хорошие макароны дешёвыми не бывают. Ведь для них нужна хорошая мука.
  2. Лучше всего макароны из твёрдых сортов пшеницы, поэтому внимательно смотрите на упаковку. Должно быть написано: «твёрдые сорта пшеницы» или «группа А».
  3. Макароны низкого качества легко ломаются, так что старайтесь заглянуть внутрь упаковки, не видно ли сломанных.
  4. В составе настоящих макарон – вода и мука. Никаких улучшителей, увкуснителей и прочей дребедени.

Сварить

  1. Во время варки спагетти должны чувствовать себя свободно и комфортно. Так что понадобится большая кастрюля. Рассчитывайте объём так: 1 литр на 100 г сухих макарон.
  2. Имейте в виду, что во время варки макароны в 2–3 раза увеличиваются в объёме.
  3. Класть макароны нужно в кипящую воду.
  4. Чтобы они не слипались, можно добавить столовую ложку растительного масла.
  5. Время варки макарон зависит от их толщины. Обычно спагетти варятся от 7 до 15 минут в кипящей воде.
  6. Кастрюлю с варящимися макаронами закрывать крышкой не нужно.
  7. Не стоит промывать макароны горячей водой после варки. Итальянские повара так никогда не делают.
  8. Оставьте немного воды от макарон, её можно добавить в соус, если паста покажется чересчур сухой или густой.
  9. Макароны аль денте – слегка недоваренные – используют при приготовлении пасты. Тогда они смогут довариться, когда вы будете их тушить вместе с соусом.
  10. Чтобы получились макароны аль денте нужно варить их на 2–3 минуты меньше, чем указано на упаковке.
  11. Спагетти не откидывают на дуршлаг, а вылавливают из воды щипцами и отправляют в соус. Щипцами же удобно раскладывать сваренные макароны по тарелкам.

Дополнить и не растолстеть

  1. Макароны полнят вместе с жирными добавками и соусами. Если делать соус только из овощей и пряных трав – то спагетти можно есть даже тем, кто худеет. Сами по себе отваренные макароны «тянут» всего на 80 Ккал, что в принципе – не много.
  2. Идеально подходят к макаронам: томаты, пряные травы, морепродукты, кабачки, баклажаны, разнообразные овощи, рыба и, конечно, мясной фарш.

 

КСТАТИ
Софи Лорен очень любит итальянскую пасту. Но она всегда ест спагетти капельку недоваренными. Тогда в желудке они увеличиваются в объёме и ощущение сытости остаётся надолго. При этом фигура не только не страдает, но, наоборот, сохраняется в наилучшем виде в связи с отсутствием «стресса вечно голодной женщины».

 

Вопрос – ответ

Всё дело в углеводах

Чем полезны макароны из твёрдых сортов пшеницы? Ю. Спыну, Бельцы

Отвечает врач-диетолог Анжелика Дюваль:

– Всё дело в разнице между простыми и сложными углеводами. Любой углевод превращается в организме в сахар, отличие лишь в том, как быстро происходит это превращение! Лучше выбирать сложные углеводы, так как при их употреблении не происходит резкого повышения сахара в крови и энергия из пищи медленно и постепенно подпитывает вас. Макароны из твёрдых сортов пшеницы – это как раз сложные углеводы.

В случае с простыми углеводами (они входят в состав макарон из мягких сортов пшеницы) всё происходит наоборот – резко повышается уровень сахара в крови, нагрузка на поджелудочную железу сильно увеличивается, что неблагоприятно отражается на состоянии этого органа. При поступлении простых углеводов в организм, вы сначала ощутите резкий приток сил и энергии, которые так же быстро покинут вас, оставив чувство слабости и апатии.

Так что вывод очевиден: выбирайте макароны из твёрдых сортов пшеницы. Смотрите также, чтобы в составе не было ничего лишнего – только мука и вода!

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