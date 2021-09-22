“Люблю адреналин”: полиция опубликовала топ “отмазок” водителей-нарушителей

“Люблю адреналин”: полиция опубликовала топ “отмазок” водителей-нарушителей

Очень часто, когда водителей ловят на превышении скорости, они находят оправдания, которые, как им кажется, помогут избежать наказания. 

Топ популярных “отмазок”: “Трасса свободна, можно превышать скорость”, “Тороплюсь, потому что меня ждут родители”, “Ничего не произойдёт, если я ускорюсь”, “Надо успеть забрать детей из детского сада”, “Если буду ехать быстрее, больше дел успею сделать”, “Я устал, если ускорюсь, то быстрее доеду домой”, “Дорога хорошая, можно ускориться”, “Люблю адреналин”, “Я всего лишь обгоняю другие машины”.

Тем не менее нарушение скоростного режима по-прежнему является главной причиной ДТП в стране. С начала текущего года на дорогах произошло 3732 аварии, в результате которых погибли 73 человека, а ещё 756 получили травмы различной степени тяжести, сообщает Национальный инспекторат общественной безопасности.

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