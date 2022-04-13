Любителям рыбалки на заметку: с 15 апреля вводится запрет на ловлю рыбы

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Приказ об установлении срока запрета на лов рыбы в природных водных объектах РМ был издан Агентством по охране окружающей среды.

Так, запрещён лов рыбы в водоёмах страны с 15 апреля по 15 июня, пишет jurnal.md. Пограничная полиция совместно с Агентством по охране окружающей среды и органами местного публичного управления будет проводить рейды для выявления случаев незаконной рыбалки. За нарушения грозит наказание, которое в зависимости от степени тяжести может быть как административным, так и уголовным.

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