Любитель выпить украл ради спиртного телефон

Любитель выпить украл ради спиртного телефон

Пропажу мобильного телефона с рабочего стола бармен заметила после ухода одного из посетителей. 59-летняя рыбничанка обратилась в милицию.

Уже через час 30-летний горожанин давал признательные показания. Мужчина пояснил: кражу совершил, потому что нужны были деньги на выпивку. Утром, употребив спиртное в баре, понял, что на “добавку” наличных не хватит. На глаза попался лежавший на стойке бара мобильный. Воспользовавшись моментом, злоумышленник положил в карман чужой смартфон и покинул заведение. На улице он продал Samsung прохожему, пишет mvdpmr.org.

Похищенное имущество найдено и возвращено владелице. За мелкое хищение мужчине может грозить штраф или общественные работы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md