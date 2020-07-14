Любитель пьяной езды снова попался “под хмельком”: мужчине грозит уголовная ответственность

Любитель пьяной езды снова попался “под хмельком”: мужчине грозит уголовная ответственность

Автомобиль ВАЗ-2109 автоинспекторы остановили на одной из улиц Каменки. От 38-летнего водителя исходил резкий запах алкоголя.

Горожанина отстранили от управления транспортным средством и отправили на медицинское освидетельствование. Факт опьянения подтвердился.

Как выяснилось, пишет mvdpmr.org, это нарушение было далеко не первым. Ранее мужчину уже привлекали и к административной, и к уголовной ответственности за пьяное вождение. Но это любителя покататься “под хмельком” не остановило. Теперь ему вновь грозит уголовная ответственность.

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