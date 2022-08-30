Лёгкое парение чистого разума

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Оксана Лазарь – о силе фантазии, лежачей работе и уровне жизни

Наталья Устюгова, info@aif.md

Как было бы здорово, если бы все люди работали не только ради денег, но и для удовольствия. При таком условии мир, наверное, был бы предельно гармоничен. И неважно, на каком этапе жизненного пути ты нашёл любимое дело.

ДОСЬЕ

Оксана Лазарь родилась в 1986 г. в Глодянах. В 2012 г. окончила факультет журналистики МолдГУ. Первые художественные работы выполнила в 2018 году. Её произведения находятся в частных коллекциях по всему миру – это Австралия, США, Новая Зеландия, Италия, Германия, Великобритания, Голландия, Украина, Польша, Канада и пр.

Как хобби стало её профессией, в интервью «АиФ в Молдове» рассказывает молодая художница Оксана Лазарь, которая всего за четыре года кардинально изменила свою жизнь.

Техника австралийских аборигенов

– Оксана, писать картины вы начали сравнительно недавно. С чего всё начиналось?

– Точечной росписью я увлеклась в 2018 году. В мире эта техника больше известна как дот-арт, хотя с этим направлением искусства я познакомилась ещё в 2012-м, когда гостила у своей сестры в Австралии. Такие художественные приёмы применяли австралийские аборигены, нечто подобное мы можем наблюдать в Индии и в других странах.

– А что помогло вам взять в руки кисть?

– У меня был сильнейший эмоциональный стресс, который надо было чем-то снять, улучшить психоэмоциональное состояние. Вот я и вспомнила про искусство австралийских аборигенов. Нарисовала черепашку, она, конечно, получилась странной, но сам процесс меня увлёк. Я как будто через медитацию прошла, через арт-терапию.

– Вы раньше рисовали?

– У меня вообще никаких навыков не было. Я не думала, что это увлечение так меня затянет и станет основной работой. Сначала у меня даже инструментов не было, импровизировала с кисточками. И в интернете мало что об этой технике говорилось. Уже когда началась пандемия и людям надо было чем-то себя занять, стала появляться какая-то информация.

Если вам хочется попробовать себя в каком-то виде творчества, не стесняйтесь это делать в любом возрасте. Почти у всех людей есть скрытые таланты, которым не дали развиться. Обратитесь к своему подсознанию, оно подскажет, что надо делать. Не бойтесь рисковать, это не так страшно, как может показаться.

Переплетение вселенных

– Какие темы преобладают в ваших картинах?

– Космос, подводный мир, растения, животные ну и переплетение всех этих вселенных. Но эффект даётся от объёма, перехода от большой точки к более мелким. Кроме того, на холсте очень много разных элементов. Чем дольше смотришь, тем больше находишь. Примечательно, что иногда люди находят что-то своё. Это как смотреть на облака, где каждый трактует формы в меру своего воображения.

– Когда смотришь на ваши картины, кажется, что вы используете бисер…

– Это просто акриловая краска, которую я смешиваю с лаком. Картины нельзя создавать на мольберте, они будут растекаться, поэтому приходится часами работать лёжа на диване.

– Появились какие-то свои секреты?

– Я, конечно же, совершенствуюсь, что-то изобретаю, но это технические моменты. Меня иногда спрашивают, не провожу ли я мастер-классы. Для меня всё просто. Я изображаю один объект, а потом создаю вокруг множество других. Это просто фантазия, которая не укладывается в математические рамки. Это картинки в моей голове. Этому нельзя научить. Гармонию цветовых гамм я тоже никогда не изучала – это у меня на интуитивном уровне. У меня картины не концептуальные, они просто яркие и немного загадочные.

– Вы иногда видите сюжеты картин во сне?

– Один из способов уснуть – придумывать картины. Мне снятся яркие сны, но, если честно, когда просыпаюсь, я всё забываю. Может, что-то сохраняется в подсознании.

– Картины – отражение души художника. У вас они всегда позитивны. Вам никогда не бывает грустно?

– Когда мне грустно и я начинаю писать, сразу становлюсь счастливой. Поэтому на моих холстах нет и тени негатива.

– Ваши работы можно причислить к современному направлению психоделики. Как вы к этому относитесь?

– Тут всё непросто. Считается, что психоделика – это создание художественных произведений в изменённом сознании под воздействием психотропных препаратов. Ничего подобного я никогда не принимала. Воображения и фантазии у меня хватает без допинга. Но когда мне немного грустно, я могу себе позволить бокал вина.

Художник-самоучка

– Вы окончили факультет журналистики. Работали по профессии?

– Полтора года в газете «Труд». Было здорово, но на зарплату журналиста-газетчика прожить сложно, тем более если надо снимать жильё. Потом работала в сфере торговли, продвигала различные товары. В прошлом году я полностью посвятила себя любимому делу.

– Сколько времени уходит на создание картины?

– На размер 60 на 80 сантиметров уходит до двух недель, в зависимости от количества элементов. Я очень люблю все свои картины, но легко с ними расстаюсь, потому что верю, что они кому-то принесут радость.

– Может ли художник из Молдовы зарабатывать себе на жизнь?

– Всё зависит от самодостаточности. Я работаю только на себя, и у меня не слишком большие запросы. Мне пока хватает. Но я верю, что этим трудом можно зарабатывать, если знать, как продвигать свои работы. Я – художник-самоучка и делаю это при помощи интернет-ресурсов, но точно знаю, что у каждого товара есть свой покупатель. Только надо помочь им встретиться.

– Родные места вас вдохновляют?

– Огорчают. Можно идти по городку 10 минут и не встретить ни одного человека, люди уезжают. От этого становится грустно.

– Вы выставляете свои работы в Молдове?

– В библиотеке «Андрей Лупан» проходит моя первая персональная выставка. Это очень приятный опыт. Ранее я никогда не стремилась выставлять свои картины.

Нет повода для конкуренции

– Вам приходилось выслушивать критику от профессиональных художников?

– Мы практически не пересекаемся. Я даже не пытаюсь соперничать с ними. У меня нет профессионального художественного образования, поэтому в знаниях есть много пробелов. Я этого не отрицаю, но учусь. К сожалению, мало кого знаю лично, но мы точно не конкуренты. Я продаю свои картины исключительно на Западе, около 80% из них уходит в США.

– А как же Молдова?

– Сейчас люди, заглядывая в кошелёк, думают о том, смогут ли оплатить коммунальные услуги и купить продукты. Как я могу предложить им картину даже за $100? Я называю цену и как бы оправдываюсь, почему она именно такая. Западное общество сытое. Им интересны красивые вещи. Я искренне сочувствую молдавским художникам, которые пытаются развернуться на местном рынке.

– Сами не хотели уехать?

– Были такие мысли. Но я очень люблю Молдову, всё больше влюбляюсь в Кишинёв, который в последние годы начинает развиваться. Я хочу жить здесь, а продавать картины в других странах, по крайней мере, до тех пор, пока наши граждане не будут способны их покупать. Очень надеюсь, что это когда-то случится. И ещё… Если вам хочется попробовать себя в каком-то виде творчества, не стесняйтесь это делать в любом возрасте. Почти у всех людей есть скрытые таланты, которым не дали развиться. Обратитесь к своему подсознанию, оно подскажет, что надо делать. Не бойтесь рисковать, это не так страшно, как может показаться.

В тему

Фотография отдыхает

В выставочном зале научной библиотеки-института «Андрей Лупан» проходит выставка молодой художницы Оксаны Лазарь.

Все вернисажи, проходящие в культурном центре библиотеки, по-своему необычны. Это объяснимо, поскольку у каждого художника свой стиль. Как правило, на обзор зрителей представляются большей частью академические работы, выполненные известными мастерами. Но в этот раз руководитель секции социокультурных связей библиотеки-института Татьяна Захарова-Опря решила предложить нечто необычное.

– У нас очень много постоянных любителей живописи, которые приходят на презентации всех художественных выставок, – рассказывает

Т. Захарова-Опря. – В этот раз хотелось их удивить, предложить что-то новое, но не банальное. Случайно в интернете я увидела работы Оксаны Лазарь и поняла, что это именно то, что нужно. Зрелищность её картин невозможно передать посредством фотографий, потому что они обладают чётким объёмом, притягательной трёхмерностью, что очень необычно для художественного полотна. На выставку пришло несколько профессиональных художников, которые отметили прекрасную работу с объёмом, декоративную технику и великолепное чувство композиции Оксаны.

Куратор выставки уточняет, что произведения Оксаны Лазарь можно отнести к психоделике, но в самом лучшем понимании этого нового направления в искусстве. Это чистое парение разума без всякого вмешательства в психическое состояние автора. И если обычно психоделика рождает мрачные и тяжёлые для восприятия образы, то здесь мы наблюдаем сплошной позитив, настоящий полёт фантазии.