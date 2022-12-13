Лёгкие формы COVID-19 приводят к изменениям кишечной микрофлоры

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Команда специалистов из Калифорнийского университета в Сан-Франциско изучила воздействие лёгких форм коронавируса на микрофлору кишечника.

В опыте участвовали 18 человек, 14 из которых переболели COVID-19, а четверо — нет (контрольная группа). В течение полугода их обследовали, а также взяли анализы, включая пробы микрофлоры кишечника. Учёных интересовало, как изменялся состав и количество кишечных бактерий спустя определённые отрезки времени после заболевания.

Анализ показал, что коронавирус приводит к существенным долговременным изменениям в кишечном микробиоме, причём даже если заболевание протекало в лёгкой форме и госпитализация не потребовалась. Однако все перемены были индивидуальными для каждого пациента. К таким же выводам авторы пришли, проведя серию подобных экспериментов с мышами, которых заражали различными штаммами SARS-CoV-2. Наиболее выраженные изменения были связаны с бактериями, находящимися в слизистой оболочке кишечника.

Исследователи отмечают, что их работа показывает необходимость учёта таких последствий коронавирусной инфекции при её лечении и изучении механизмов развития постковидного синдрома, пишет lenta.ru.

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