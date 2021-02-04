Лёгкие деньги: на Чеканах поймали закладчиков наркотиков (ВИДЕО)

Лёгкие деньги: на Чеканах поймали закладчиков наркотиков (ВИДЕО)

Сотрудники инспектората полиции Чекан задержали четверых жителей столицы в возрасте от 14 лет до 21 года. При них нашли 46 упаковок из фольги с растительным наркотическим веществом.

Задержанные рассказали, что собирались спрятать “закладки”, а затем продать их. Прибыль могла составить около 10 000 леев.

Молодые люди находятся под следствием. Согласно действующему уголовному законодательству, им грозит тюремное заключение на срок от 2 до 5 лет.

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