Лёгкая добыча: рецидивист попался на краже велосипеда (ВИДЕО)

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42-летний житель столицы был задержан сотрудниками полиции сектора Ботаника за кражу велосипеда. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за аналогичные правонарушения и употребление наркотиков.

20 июня в полицию обратился пострадавший и сообщил, что ночью неизвестный украл его велосипед, оставленный во дворе дома. Ущерб был оценён в 20 000 леев.

Вскоре местонахождение подозреваемого было установлено. Похищенное имущество возвращено владельцу. За кражу мужчине грозит штраф до 67 500 леев, общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.

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