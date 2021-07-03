Ливни уничтожили ещё несколько сотен гектаров урожая

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Прошедшие с 30 июня по 2 июля в Молдове дожди нанесли ущерб многим населённым пунктам страны. Об этом сообщает ГИЧС.

Так, пострадали 23 га садов в селе Албинецул Векь Фалештского района. В селе Брэвичень Оргеевского района сильный ветер и дождь уничтожили 63 га сельскохозяйственных культур: 15 га подсолнечника, 13 га кукурузы и 35 га ячменя. В Хынчештах урон был нанесён 108 га пшеницы.

В то же время в селе Филипень Леовского района размыло 680 метров местной дороги, уничтожено 10 га сельскохозяйственных культур – 4 га подсолнечника и 6 га пшеницы. Территориальные комиссии подсчитывают ущерб.

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