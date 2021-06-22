Ливни, прошедшие за последнюю неделю, нанесли серьёзный ущерб ряду населённых пунктов страны

0

По данным территориальных подразделений ГИЧС, в результате недавно прошедших проливных дождей серьёзно пострадали населённые пункты Гагаузии, а также Дрокиевского, Кантемирского и Криулянского районов.

Так, в селе Шурий Ной из-за обильных осадков пострадало около 64 га пшеницы. Сильный ветер сорвал в селе Кетросу примерно 250 листов шифера с крыш 10 домов. Пострадала и кровля 3 складов для хранения зерновых и сельхозтехники: ветром сорвало около 360 м2 металлочерепицы, 182 листа шифера и 2м3 бруса. В селе Кэрпешть дожди повредили около 0,6 км дороги, а в селе Бэлэбэнешть – участок с 2 га клубники.

От сильных порывов ветра пострадало около 325 га пшеницы, 78 га ячменя и 42 га подсолнечника в гагаузском селе Казаклия. Подвалы и дворы домов затопило в Кагульском, Теленештском, Флорештском и Дрокиевском районах.

Комиссии по чрезвычайным ситуациям продолжают оценивать размеры нанесённого ущерба.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.