Ливень затопил подвалы и дворы во многих населённых пунктах (ВИДЕО)

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В результате осадков, прошедших вчера, 16 июня, подвалы и дворы многих частных домов были затоплены.

Так, по данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в селе Вэлень Кагульского района спасатели выкачали воду из 10 домохозяйств. В работах были задействованы 3 машины и 4 мотопомпы.

Кроме того, помощь спасателей понадобилась в Теленештском, Флорештском, Унгенском районах, а также в Гагаузии. Ущерб в результате проливных дождей был нанесён и в Окницком, Сорокском, Унгенском, Дондюшанском, Криулянском, Леовском и Сынжерейском районах, где были уничтожены десятки гектаров урожая.

Территориальные комиссии по чрезвычайным ситуациям оценивают причинённый ущерб.

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