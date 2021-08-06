Ливень в Молдове: как обстоит ситуация к этому часу по всей стране и в столице

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В результате прошедшего сегодня в Молдове ливня три участка дорог – один в Леова и два в Страшенах – оказались заблокированными. Помощь полицейских и спасателей понадобилась жителям Криулян, Яловен, Леова и Окницы, сообщает пресс-служба Полиции РМ.

В то же время в столице, на улице Петриканской, 19/5, на территории овощной базы, на машины марок Dacia и Volkswagen упали два дерева. Пострадавших в результате инцидента нет.

Граждан, оказавшихся в затруднительной ситуации из-за непогоды, просят звонить по номеру 112.

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