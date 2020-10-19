LIVE! Впервые в эфире: интервью первой леди Галины Додон (ВИДЕО)

Супруга Игоря Додона, первая леди страны Галина Додон впервые за 4 года даст откровенное интервью о своей семье, муже и детях.

– Меня часто спрашивают о той, кто меня вдохновляет и мотивирует, кто дает мне сил и помогает принимать взвешенные решения. Меня упрекают, что я ее скрываю и не хочу рассказывать о нашей жизни. Могу сказать, что 25 лет я считаю себя счастливейшим мужчиной в мире, а все трудности я преодолел благодаря ей – моей супруге Галине Додон. Думаю, она единственная, кто может объективно и честно рассказать о нашей семье, наших достижениях и неудачах. Приглашаю вас посмотреть первое интервью первой леди Республики Молдова Галины Додон, – отмечал глава государства.