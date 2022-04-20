Литвиненко пообещал оштрафовать Додона за георгиевскую ленту на Дне Победы

Литвиненко пообещал оштрафовать Додона за георгиевскую ленту на Дне Победы

Санкции за ношение георгиевской ленты не будут распространяться только на тех, кто наденет её вместе с медалями или орденами времён Великой Отечественной войны. В других случаях речь будет идти о правонарушении, и люди будут оштрафованы, заявил министр юстиции.

– В том числе Игорь Додон будет оштрафован в случае использования этой ленты, нет никаких исключений при применении этого закона. Те, кто нарушит этот закон, высокопоставленные лица, в том числе из парламента, будут наказаны в соответствии с его положениями, – сказал Сергей Литвиненко, пишет ipn.md. 

Ранее пятый президент страны призвал граждан несмотря ни на что принять участие в Марше Победы 9 Мая, а выписанные штрафы всем вместе отнести президенту и премьеру.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Комментарии (1)

  1. В какую тупую башку пришла мысль, что празднование 9 мая (День победы и памяти) может иметь какое-либо отношение к войне и конкретно Украине? ?

    ВАМ ЛЕЧИТЬСЯ НАДО! !

    Люди приходят почтить память погибших, вспомнить тот ужас и порадоваться, что его больше не будет, что наши деды/прадеды прошли через это! КАК МОЖНО ДУМАТЬ, ЧТО ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА МОЖЕТ ПРОВОЦИРОВАТЬ К ВОЙНЕ? ? Кто думает иначе или кто думает, что можно к этому относиться по другому – БОЛЬНЫЕ!

    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md