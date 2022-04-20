Литвиненко пообещал оштрафовать Додона за георгиевскую ленту на Дне Победы

Санкции за ношение георгиевской ленты не будут распространяться только на тех, кто наденет её вместе с медалями или орденами времён Великой Отечественной войны. В других случаях речь будет идти о правонарушении, и люди будут оштрафованы, заявил министр юстиции.
– В том числе Игорь Додон будет оштрафован в случае использования этой ленты, нет никаких исключений при применении этого закона. Те, кто нарушит этот закон, высокопоставленные лица, в том числе из парламента, будут наказаны в соответствии с его положениями, – сказал Сергей Литвиненко, пишет ipn.md.
Ранее пятый президент страны призвал граждан несмотря ни на что принять участие в Марше Победы 9 Мая, а выписанные штрафы всем вместе отнести президенту и премьеру.
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В какую тупую башку пришла мысль, что празднование 9 мая (День победы и памяти) может иметь какое-либо отношение к войне и конкретно Украине? ?
ВАМ ЛЕЧИТЬСЯ НАДО! !
Люди приходят почтить память погибших, вспомнить тот ужас и порадоваться, что его больше не будет, что наши деды/прадеды прошли через это! КАК МОЖНО ДУМАТЬ, ЧТО ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА МОЖЕТ ПРОВОЦИРОВАТЬ К ВОЙНЕ? ? Кто думает иначе или кто думает, что можно к этому относиться по другому – БОЛЬНЫЕ!