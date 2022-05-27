Литвиненко похвалил прокуроров за проявленную “смелость” в деле Додона

Литвиненко похвалил прокуроров за проявленную “смелость” в деле Додона

При этом министр юстиции в правительстве ПДС утверждает, что дело – “не политическое”. Заявление было сделано в рамках передачи на общественном телеканале. 

– Из того, что я видел, у прокуроров имеется должная смелость, чтобы идти против всех лиц, в отношении которых существуют обоснованные подозрения в совершении ими противоправных действий. В настоящее время нет никаких запретов на возбуждение дел в отношении политиков, в отличие от времён Стояногло. Прокуратура не согласовывает свою повестку с нами, политиками. Прокуратура не спрашивает, открывать ли дела в отношении того или иного лица, и не спрашивает нас, когда следует произвести задержание. Прокуратура обладает независимостью, – заявил Сергей Литвиненко. 

Напомним, вчера суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров, поместив Игоря Додона под домашний арест на 30 суток.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md