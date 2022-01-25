Литвиненко о розыске Плахотнюка: Надеюсь, кто-то его ищет

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У министра юстиции Сергея Литвиненко нет точного ответа относительно действий, предпринимаемых для установления местонахождения и задержания бывшего лидера ДПМ Влада Плахотнюка, но он «надеется, что его кто-то ищет».

Заявления прозвучали в эфире передачи на частном телеканале, сообщает actualitati.md со ссылкой на unimedia.info.

Ведущая: Мы больше не говорим о Плахотнюке, его кто-то ищет? Литвиненко: Хороший вопрос. Надеюсь, что его ищут.

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