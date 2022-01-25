Литвиненко о розыске Плахотнюка: Надеюсь, кто-то его ищет

Литвиненко о розыске Плахотнюка: Надеюсь, кто-то его ищет

У министра юстиции Сергея Литвиненко нет точного ответа относительно действий, предпринимаемых для установления местонахождения и задержания бывшего лидера ДПМ Влада Плахотнюка, но он «надеется, что его кто-то ищет». 

Заявления прозвучали в эфире передачи на частном телеканале, сообщает actualitati.md со ссылкой на unimedia.info.

Ведущая: Мы больше не говорим о Плахотнюке, его кто-то ищет?

Литвиненко: Хороший вопрос. Надеюсь, что его ищут.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md