Литвиненко: Новый генпрокурор может появиться в Молдове до зимы. Претендовать на должность смогут даже те, кто находится за границей

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До конца этого года в Молдове может появиться новый генеральный прокурор, выбранный по итогам конкурса, организованного нынешним составом Высшего совета прокуроров (ВСП). Об этом заявил министр юстиции Серджиу Литвиненко в контексте того, что в октябре истекает срок полномочий исполняющего обязанности генпрокурора Думитру Робу. Литвиненко не исключает, что следующим генеральным прокурором может стать даже живущий за границей человек, учитывая, что закон позволяет будущему главе прокуратуры иметь профессиональный опыт, полученный как внутри страны, так и за её пределами.

По словам министра юстиции, сейчас разрабатывается законопроект, который предложит решение по замещению должности генерального прокурора после истечения срока полномочий исполняющего обязанности генпрокурора Думитру Робу. Серджиу Литвиненко сообщил, что в условиях отсутствия окончательного решения по “делу Стояногло” будет рассматриваться возможность либо продления срока временного исполнения обязанностей Робу, либо назначения генерального прокурора на определённый срок, отмечает ipn.md.

– Проект разработан на основе выводов Венецианской комиссии от декабря 2021 года, и мы просто приводим законодательство в соответствие с этим мнением Венецианской комиссии. Не исключено, что эта проблема будет затронута, и решение будет дано в итоговом законе. Имеются различные варианты: можно продлить срок временного исполнения обязанностей, если экстраполировать на ситуацию нормы в отношении других ответственных государственных должностей, можно назначить генпрокурора с 7-летним сроком полномочий, но который может завершить свой свои полномочия, если прежний генпрокурор вернётся на должность. Так принято у госслужащих. Если кого-то отстраняют, то проводится конкурс на замещение должности, и её занимают на определенный срок, до возвращения человека, штатно занимающего эту должность, – рассказал Серджиу Литвиненко в эфире передачи на частном телеканале.

По словам министра, если будет избран вариант организации нового конкурса, то Высший совет прокуроров запустит процедуру предварительного отбора, а нового генпрокурора назначит на должность президент Майя Санду.

– Когда ВСП принимает решение о начале конкурса, то для всех, кто соответствует критериям, даётся срок, организуется конкурс, затем принимается решение, которое направляется президенту для его утверждения или отклонения. Возможно назначение генпрокурора из действующего состава ВСП. Генпрокурор может появиться у нас до зимы. Условия, предъявляемые к должности главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры, распространяются и на должность генерального прокурора. Законом предусмотрена возможность назначения на должность генпрокурора и лиц, обладающих опытом соответствующей работы как внутри страны, так и за рубежом, – сообщил глава Минюста.

Думитру Робу вступил в должность исполняющего обязанности генерального прокурора 6 октября 2021 года. Указ о его назначении был подписан президентом Майей Санду после того, как кандидатура Робу была предложена главе государства Высшим советом прокуроров.

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