Литвиненко: Хотелось бы ускорения процесса преветтинга

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Министр юстиции говорит, что процесс оценки неподкупности и профессионализма кандидатов на должность членов Высшего совета магистратуры (ВСМ) идёт медленнее, чем предполагали власти. По словам министра, члены комиссии по предварительной оценке делают ставку на правильность процесса, а не на скорость, поэтому новый состав ВСМ будет утверждён лишь в марте.

Министр юстиции признаёт, что деятельность комиссии по предварительной проверке осуществляется медленнее, чем было установлено в 2022 году, тем самым переворачивая утверждённый властями график по очистке системы с ног на голову.

– Все желающие стать членами ВСМ и ВСП и их коллегий должны пройти этот фильтр неподкупности. Хотелось бы, чтобы этот процесс шёл быстрее, в марте 2022 года мы планировали его по-другому, но комиссия, которая является независимой, решила, что качество, правильность решений важнее скорости. И, действительно, отмечено отставание от установленного графика. Но важно, чтобы решения комиссии были основаны на всестороннем анализе, потому что мы выбираем ВСМ с 6-летними полномочиями. В течение 6 лет делегированные в ВСМ члены должны будут навести порядок в среде судей, – сказал Серджиу Литвиненко в эфире передачи на частном телеканале.

По словам министра Литвиненко, в конце марта – начале апреля будет новый Высший совет магистратуры. Кроме того, в июне будет сформирован новый состав Высшего совета прокуроров (ВСП).

– Даже при такой запоздалости комиссия по предварительному отбору находится на последнем этапе оценки судей в составе ВСМ. В конце этого – начале следующего месяца должны быть приняты решения абсолютно по всем кандидатам. Это означает, что в марте можно будет провести общее собрание судей, которое выберет, кто будет делегирован в ВСМ из числа прошедших оценку. С другой стороны, комиссия по преветтингу проводит оценку лиц, не являющихся судьями, то есть представителей гражданского общества, за которых должны проголосовать в парламенте. Согласно графику комиссии, их оценка будет завершена в марте. Как только будут приняты решения комиссии, парламент может собраться для избрания членов ВСМ из представителей гражданского общества, которые не являются судьями, – добавил министр юстиции.

Комиссия по преветтингу, которая проверяет профессионализм и неподкупность кандидатов на должность членов ВСМ и ВСП, состоит из 3 членов, выдвинутых парламентскими фракциями, и 3 членов, делегированных партнёрами Республики Молдова по развитию.

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