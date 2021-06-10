Лишённый водительских прав мужчина снова попался пьяным за рулём

Лишённый водительских прав мужчина снова попался пьяным за рулём

Правоохранители остановили Opel на улице Бориса Главана в Рыбнице. Инспекторы знали, что владелец авто лишён водительского удостоверения. Отсутствие прав не помешало ему снова сесть за руль, и опять – в нетрезвом виде.

В машине находился также приятель водителя. Как выяснилось, они вместе выпивали, а после решили отправиться в гости к знакомым девушкам.

Мужчину отстранили от управления и привезли на медосвидетельствование. Факт опьянения подтвердился, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

В феврале 33-летнего рыбничанина привлекли к административной ответственности. Теперь ему грозит ответственность уголовная.

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