Лишённый прав водитель продолжал ездить с фальшивым удостоверением

Лишённый прав водитель продолжал ездить с фальшивым удостоверением

За нарушение требований дорожного знака в Рыбнице остановили водителя Seat. 43-летний мужчина предъявил водительское удостоверение с признаками подделки.

В ходе разбирательства было установлено, что за пьяное вождение суд лишил его права управления на полтора года. Однако это не остановило нарушителя: когда изъяли легальные права, он воспользовался поддельными, пишет mvdpmr.org. Мужчина пояснил, что удостоверение приобрёл несколько лет назад за 300 долларов.

В отношении автовладельца составлено два протокола: за несоблюдение требований ПДД и за управление транспортом без прав.

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