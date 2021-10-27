Лишённого прав мужчину вновь поймали пьяным за рулём

Лишённого прав мужчину вновь поймали пьяным за рулём

В Григориополе автоинспектор возвращался домой с дежурства. Ему на глаза попался Mercedes. Правоохранитель точно знал, что владелец не имеет права управления транспортными средствами.

О нарушителе доложили в дежурную часть. Прибывший наряд остановил Mercedes. От 43-летнего горожанина разило спиртным. Владелец машины признал, что выпивал три дня подряд на рыбалке. Согласился и с тем, что водительского удостоверения у него нет. Документа он был лишён много лет назад тоже за пьяное вождение, пишет mvdpmr.org.

В апреле этого года мужчина вновь попался нетрезвым и без прав. Тогда суд привлёк нарушителя к административной ответственности и назначил штраф. На этот раз горожанину грозит уголовная ответственность.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md