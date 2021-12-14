Лишь бы не последние времена

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О том, как глава государства приближает «хорошие дни»

24 декабря исполнится ровно год с официального вступления в должность президента Молдовы Майи Санду. Какими были эти 365 дней для Молдовы и её жителей?

Прогресс на выезде

В прошлом году за день до католического Рождества новоизбранная глава государства принесла присягу на верность своей стране. «Клянусь отдавать все свои силы и умение во имя процветания Республики Молдова, соблюдать Конституцию и законы страны, защищать демократию, основные права человека, суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдовы», – такую клятву давала М. Санду, держа руку на Конституции РМ. Но вместо того чтобы с первых дней направить свои усилия на реализацию целей и задач, способствующих повышению благосостояния населения, глава государства сосредоточилась на совершенно других приоритетах.

Как отметил в комментарии «АиФ в Молдове» директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre политолог Сергей Манастырлы, в должность президента Майя Санду вступала с набором конкретных предвыборных обещаний: стать президентом для всех, объединить общество, разблокировать внешнюю поддержку страны, победить коррупцию, бедность и т. д. При этом первую, наибольшую часть года она опиралась, в основном, на внешнюю политическую поддержку. В последние четыре месяца у Санду есть поддержка всего парламентского большинства и лояльного правительства.

– Простое перечисление её предвыборных обещаний и сопоставление с событиями прошедшего года уже дают понять, что успехов президент добилась только в одном направлении – как и её предшественник, президент Майя Санду пытается выстроить свою легитимность на внешнем базисе. Игорь Додон, по понятным причинам, пытался найти её на Востоке, Майя Санду – на Западе, – отметил С. Манастырлы. – При этом, разумеется, страдает базис внутренний, внутри страны. Санду удалось разблокировать внешнюю поддержку, добиться выделения Республике Молдова значительных финансовых средств. Однако тем самым коллективный Запад продемонстрировал населению Молдовы, что финансовая поддержка оказывается не конкретной стране, а лояльному правительству во главе неё. Это в конечном счёте приведёт к переносу накапливаемого Санду негатива на образ Запада, как это уже случилось с альянсами за евроинтеграцию. По всем остальным направлениям программы М. Санду не продвинулась ни на шаг. Общество не видит ни реальной борьбы с коррупцией, ни попыток объединения, ни мер по удержанию трудовых ресурсов в стране.

Действия президента Санду идут вразрез с принципами политической этики, на которых она сама настаивала раньше. Не могу не отметить и плохую тенденцию у главы государства – у неё проявляются диктаторство, авторитарные устремления.

Серьёзные провалы

По мнению политолога, историка, доктора философии Бориса Шаповалова, объективная оценка деятельности любого руководителя государства или правительства всегда содержит ответ на самый главный вопрос: «А лучше ли стал жить народ и страна в целом за время их руководства?».

– К сожалению, если говорить о первом годе правления президента Майи Санду, то ответ на этот вопрос отрицательный, – считает собеседник «АиФ в Молдове». – Да, следует отметить активность президента во внешнеполитической деятельности, но её нельзя назвать однозначной, так как некоторые поездки Санду и её несколько антироссийские и идеологически политизированные высказывания вызвали определённое напряжение в отношениях с Российской Федерацией. Первая половина 2021 года прошла у действующего президента в борьбе против предыдущего парламентского большинства и правительства. Надо отдать должное – она победила в этой борьбе, добилась досрочных выборов, и с 11 июля 2021 года вся полнота власти сконцентрирована в её руках и её партии – PAS. А вот вторая половина 2021 года показала хроническую недоговороспособность как Майи Санду лично, так и её однопартийного парламентского большинства и правительства.

Б. Шаповалов утверждает, что и президент, и правительство Натальи Гаврилицы показали полное непонимание ситуации в экономике страны и в обществе и допустили серьёзные ошибки в управлении.

– «Оамень бун» из PAS под руководством президента своими руками создали в стране энергетический, экономический, пандемический и социальный кризисы, которые привели к резкому повышению цен на все товары и виды услуг, – убеждён политолог. – Серьёзные провалы правящей партии в социальной политике в недалёком будущем ожидаемо приведут к падению правительства Гаврилицы. Особое беспокойство вызывает тенденция превращения Молдовы в полицейско-бюрократическое государство. Незаконный арест генерального прокурора Александра Стояногло, позорное решение подчинённого Санду и её партии Центризбиркома о снятии с выборов в Бельцах депутата Марины Таубер, другие незаконные аресты и увольнения сотен людей по политическим мотивам говорят о попытке установления в стране жёсткой однопартийной диктатуры и ничего общего не имеют с провозглашённой борьбой с коррупцией.

Минимум достижений

Все вышеперечисленные действия PAS, управляемой президентом Санду, не могут остаться незамеченными жителями Молдовы, о чём свидетельствуют проводимые опросы общественного мнения. Так, по результатам одного из последних опросов, проведённых Институтом маркетинга и исследований IMAS с 23 октября по 15 ноября 2021 года, более 70% респондентов (893 человека из 78 населённых пунктов) на вопрос о том, чего достигла М. Санду за год пребывания в должности президента, выказали недовольство её работой. 32% опрошенных считают, что действующая глава государства «ничего не достигла» за минувший год, а 40% заявили, что «мало чего достигла». Только каждый четвёртый участник опроса убеждён, что у неё «есть какие-то достижения».

И ответ на вопрос «В какой степени дела изменились к лучшему для граждан с тех пор, как Майя Санду стала президентом?» тоже не набрал большого числа сторонников: лишь 16% считают, что произошло это «в большей степени», а 43% ответили, что «в очень малой степени/совсем не изменились», 38% считают, что «в малой степени».

Плохой президент

Лидер партии НАШИ Михаил Ахремцев считает, что Майя Санду навсегда войдёт в историю Молдовы как один из самых плохих президентов за период новой молдавской государственности.

– Санду до своего президентского срока обещала подъём экономики и рост ВВП, победу над коррупцией и кумэтризмом, достойные зарплаты и пенсии, – перечисляет политик. – Но что произошло после победы? Всего за год экономика и ВВП рухнули (порядка 15 млрд леев дефицит бюджета), большинство назначений происходят по принципу приближённости к президентской партии и родственникам высокопоставленных партийцев, а про зарплаты и пенсии лучше и не вспоминать. Единственные, у кого они выросли на самом деле, это у чиновников высокого ранга, судей и прокуроров – у тех, на кого и опирается сейчас действующий президент.

Как отмечают многие эксперты, самое печальное то, что, спустя год после прихода к власти М. Санду, вновь актуальным стало понятие «захваченное государство». А большинство граждан, даже из числа тех, кто голосовал в своё время за действующего президента, мечтают, чтобы она ушла и молятся лишь об одном: чтобы «хорошие времена» не оказались для них и страны последними временами…

Комментарий

Жирная точка на надежде

Виктор Петров, депутат Народного собрания Гагаузии:

– Анализируя деятельность президента Санду, с уверенностью могу сказать, что жители Молдовы не чувствуют никаких благ, их жизнь не меняется к лучшему. Мы только видим, что выросла цена на газ, есть проблема во взаимоотношениях с нашими восточными партнёрами, общество разделено. За год президентства Майи Санду не было ни одного её официального визита в Гагаузию. Только совсем недавно она встретилась с башканом, но не было никакого сотрудничества для решения накопившихся текущих проблем жителей автономии. Нет взаимодействия у президента ни с исполнительным, ни с законодательным органами Гагаузии. Голосовавшие за Майю Санду ожидали перемен, но результаты переговорного процесса по газу лишили всех надежды на лучшую, более достойную жизнь.

Мнение Чури

Диктатор в юбке

Я критически отношусь к методам управления Майи Санду. Из положительных моментов могу отметить сохранение нормальных отношений с Западом и получение определённой финансовой помощи. К достижениям я бы также отнёс и заключение контракта с российской компанией «Газпром» на относительно нормальных условиях, так как он был под вопросом, хотя можно было добиться и лучшего. В остальном, как мне кажется, допускается много ошибок, неудача следует за неудачей. Это пока не критично, неудачи не приносят серьёзного вреда, но Майя Санду и её партия не совсем понимают, как заниматься экономикой, менее озабочены экономическим ростом страны, нацелены на разрушение коррупционных схем, которые так и не смогли выявить. Они путают эффективность госуправления с нарушением политической этики. Последние из примеров – повышение судьям Конституционного суда зарплат, скандал с народным адвокатом.

Действия президента Санду идут вразрез с принципами политической этики, на которых она настаивала раньше. Не могу не отметить и плохую тенденцию у главы государства – у неё проявляются диктаторство, авторитарные устремления. Это видно и по тому, какими методами была проведена смена состава Совета по телерадиовещанию, кадровые перестановки в юстиции и в других государственных институтах. Пока что это как-то контролируется гражданским обществом, но никто не знает, во что может вылиться в дальнейшем.

Корнел Чуря,

политолог

Любовь Чегаровская