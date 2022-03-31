Лимит компенсаций материального ущерба при ДТП составит 100 тысяч евро

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Лимит материального ущерба, причиненного в одном и том же ДТП, независимо от количества пострадавших сторон, установлен на уровне 100 000 евро. Соответствующий законопроект был одобрен сегодня парламентом.

Согласно проекту, договор внутреннего ОСАГО заключается на срок 12 месяцев, а договор внешнего («Зеленая карта») может быть заключен на срок страхования менее одного года, но не менее 15 дней, в зависимости от выбора страхователя. Уплата страховых взносов производится в полном объеме, передает moldpres.md.

Договор ОСАГО заключается между страховщиком и страхователем без указания лиц, которым разрешено пользоваться транспортным средством, т.е. с неограниченным числом пользователей. Заявку можно подать в электронном виде. Также в проекте предусмотрена возможность приостановки действия договора ОСАГО по заявлению страхователя, если у него правомерно изъяты госномера.

Для телесных повреждений и смертей, вызванных одним и тем же несчастным случаем, предел компенсации устанавливается на уровне 100 000 евро – для пострадавшей стороны или на уровне 500 000 евро – независимо от количества пострадавших сторон. При этом предусмотрено и возмещение морального ущерба.

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