Limba Noastră: какие культурные мероприятия пройдут в столице сегодня

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Как рассказал генпримар Ион Чебан, празднование Limba Noastră начнётся в 10:00 с возложения цветов к памятнику Штефану чел Маре на Аллее классиков в парке «Штефан чел Маре ши Сфынт» и в сквере «Михай Эминеску». В 10:30 в парке «Штефан чел Маре» состоится официальное открытие музыкально-литературной программы Odă Limbii Române, а во время мероприятия будут вручены дипломы победителям 6-го традиционного муниципального конкурса Dictare pentru fiecare.

Кроме того, кишинёвцев и гостей столицы ждёт программа с участием известных деятелей культуры, представителей Союза писателей и признанных артистов: Тео Кирияк, Аркадие Сучевяну, Владимир Бешляга, Ион Хадыркэ, Кристи Алдя-Теодорович, Кристина Пинтилие, Кристина Скарлат, Виорел Бурлаку, Вали Богян и др. Культурное мероприятие в сквере завершат Муниципальный оркестр популярной музыки братьев Адваховых, солисты Зинаида Жуля, Николае Глиб, Дойна Сулак и Fetele din Botoșani.

В 19:00 на пешеходной улице «Еуджен Дога» состоится музыкально-поэтическое шоу Suntem în cuvânt și-n toate, представленное Aldea Teodorovici Orchestra, Натальей Барбу и Кэтэлином Жосан. Для зрителей также выступят Нинела Каранфил, Николае Желеску, Иоана Исак, Мария Пилчин и Андрей Сокиркэ.

В секторах столицы будут организованы выставки литературных произведений, поэтические и литературные вечера, музыкальные представления, презентации книг и т.д.

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