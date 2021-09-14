Ликбез от Немеренко: Насколько я знаю, ночной клуб – это не ресторан (ВИДЕО)

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“Насколько мне известно, танцпол и ночной клуб – это не ресторан”. С таким заявлением накануне на частном телеканале выступила министр здравоохранения Алла Немеренко. Она ответила Национальной ассоциации рестораторов “Măr”, члены которой ранее выразили недоумение в связи с последним решением НЧКОЗ, назвав его неясным.

– Что касается экономических агентов, к которым было применено это решение: чётко прописано, что при входе в заведение (членами комиссии были предложены театры и кинотеатры) нужно предъявить билет и сертификат (о вакцинации – прим ред.). В разработке находится система онлайн-слежения, позволяющая быстро отслеживать входящих. Можно показать сертификат как с телефона или другого девайса, так и на листке. А танцпол и ночной клуб – это не ресторан по классификации, насколько я знаю, – сказала Немеренко.

Напомним, с 11 сентября доступ на мероприятия как на воздухе, так и в помещениях осуществляется на основании: сертификата о вакцинации/теста на коронавирус/справки о перенесённом заболевании или о наличии антител.

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