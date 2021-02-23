Лихие 90-ые в Криулянах: злоумышленники избили мужчину и похитили его возлюбленную

Лихие 90-ые в Криулянах: злоумышленники избили мужчину и похитили его возлюбленную

Чудовищный случай произошёл накануне в Криулянском районе. 

По данным пресс-службы Инспектората полиции Криулян, поздним вечером в дом мужчины постучали его знакомые. Они сказали, что им нужна помощь. Когда хозяин открыл дверь, злоумышленники напали на него и избили. Затем схватили женщину, затолкали её в машину и уехали в неизвестном направлении.

Полиция быстро идентифицировала местонахождение потерпевшей. Также по горячим следам задержали злоумышленников. Ими оказались двое мужчин в возрасте 21 года и 27 лет, которые ранее привлекались к уголовной ответственности. Они частично признали свою вину.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемых арестовали на 72 часа.

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