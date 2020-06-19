Лихачам на заметку: в выходные патрулирование дорог усилится

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Всего за 5 дней сотрудники Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) поймали более 3 600 превысивших скорость водителей. Все нарушители получили санкции в виде штрафов в размере до 1 800 леев с начислением от 3 до 5 штрафных пунктов.

По данным пресс-службы ведомства, из-за нарушения скоростного режима на дорогах страны с начала недели произошло 4 серьёзных ДТП, в результате которых один человек погиб, ещё 4 получили травмы.

В связи с грядущими выходными НИОБ усилит контроль на дорогах. Любителей погонять предупреждают, что полицейские с радарами будут дежурить на всех трассах страны и штрафовать тех, кто нарушит ПДД.

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